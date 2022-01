Bando Venice Promex – Un video per promuoverti all’estero

Nell’ambito del programma promozionale 2020 per il settore secondario della Regione del Veneto con capofila la Camera di Commercio di Venezia Rovigo, in collaborazione con il sistema camerale veneto, Venicepromex Agenzia per l’internazionalizzazione realizza per le imprese venete un servizio video per favorire la promozione sui mercati esteri.

Il servizio prevede la realizzazione di un video promozionale come di seguito specificato:

– la consulenza e la condivisione degli obiettivi nella scelta della strutturazione del video;

– lo sviluppo del progetto con moderne tecnologie sia in ripresa che in montaggio;

– l’assistenza per la creazione di uno script video (a carico dell’impresa) condiviso seguendo la narrativa dello storytelling;

– le riprese presso la Digital Showroom di Padova, c/o sala 11 Pad. 11 Padova Fiere (Via N. Tommaseo 59 Padova) e presso la sede dell’azienda;

– il montaggio creativo con possibilità di animazioni, suoni, musiche regolarmente licenziate, sottotitoli;

– la consegna del prodotto finito nel formato da utilizzare nelle varie piattaforme web e social.

L’obiettivo è fornire alle imprese uno strumento utile per la promozione all’estero.

Pertanto la presentazione aziendale sarà in lingua inglese oppure in italiano con i sottotitoli in inglese la cui traduzione sarà a carico dell’impresa.

Chi può partecipare?

Possono aderire al progetto solo le imprese attive con sede in Veneto, iscritte al registro imprese e in regola con il pagamento del diritto annuale appartenenti solo al settore secondario manufatturiero.

Quanto costa?

Fino ad esaurimento del plafond disponile le imprese venete del settore secondario (manifatturiero) attive e iscritte al registro imprese e in regola con il pagamento del diritto annuale, aderiscono gratuitamente.

Come partecipare?

Per partecipare al progetto è necessario leggere la circolare dell’iniziativa e trasmettere entro il 21 gennaio 2022 a Venicepromex all’indirizzo [email protected] la seguente documentazione:

– il modulo di adesione (per cui v. allegato 1), debitamente compilato e sottoscritto per accettazione;

–la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, per cui v. allegato 2 (precisiamo che le dichiarazioni rilasciate dall’impresa saranno verificate e in caso di mendaci dichiarazioni l’impresa oltre ad incorrere nelle responsabilità penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 non potrà più essere beneficiaria dell’agevolazione sopra indicata e dovrà pertanto corrispondere integralmente a Venicepromex i corrispettivi per le attività rese dalla stessa impresa).

Che cos’è la Digital Showroom?

Un progetto di Venicepromex – Agenzia per l’Internazionalizzazione del sistema camerale veneto – uno spazio insieme fisico e virtuale, per promuovere le aziende nei mercati internazionali.

Uno studio attrezzato (presso il Padiglione 11 di Fiera di Padova) con le migliori tecnologie audio-video (telecamere, mixer ecc.) e dotato di un fondale panoramico in chroma key.

Per maggiori informazioni:

[email protected]

Tel. +39 049 8208323

(Confartigianato Imprese Padova)