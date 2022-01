Covid Italia, 171.263 contagi e 333 morti: bollettino 22 gennaio

(Adnkronos) – Sono 171.263 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 22 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 333 morti.

In calo i ricoveri, 19.442 con sintomi, 43 in meno da ieri, e 1.676 in terapia intensiva, 31 in meno da ieri. Da ieri sono 148.756 i nuovi guariti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.043.649 tamponi con un indice di positività al 16,5%.



LOMBARDIA – Sono 31.164 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 22 gennaio 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 82 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 214.099 tamponi con un tasso di positività del 14,56%. Da inizio pandemia le vittime sono state 36.460.

Cala il numero di ricoverati sia nei reparti ordinari che in terapia intensiva: nei primi ci sono oggi 3.461 pazienti, 42 meno di ieri; in terapia intensiva 274, 2 meno di 24 ore fa.

PIEMONTE – Sono 13.378 i nuovi contagi da coronavirus oggi 22 gennaio 2022 in Piemonte, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 11 morti. Nel dettaglio, l’unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 13.378 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (di cui 11.469 dopo test antigenico), pari al 13,6% di 98.285 tamponi eseguiti, di cui 84.709 antigenici. Dei 13.378 nuovi casi gli asintomatici sono 11.518 (86,1%). I casi sono 10.814 di screening, 2.085 contatti di caso, 697 con indagine in corso. Il totale dei casi positivi diventa 784.709.

I ricoverati in terapia intensiva sono 142, invariati rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 2.085 (+32 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 170.753. I tamponi diagnostici finora processati sono 13.569.321 (+98.295 rispetto a ieri). Sono 11, 1 di oggi, i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale diventa quindi 12.451 deceduti risultati positivi al virus. I pazienti guariti diventano complessivamente 599.278 (+12.872 rispetto a ieri).

CAMPANIA – Sono 14.416 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 22 gennaio 2022 in Campania, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 22 morti, di cui 8 avvenuti nei giorni precedenti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 93.995 tamponi, di cui 60.497 antigenici con un tasso di positività al 15,33%. In Campania sono 101 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 1.348 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

TOSCANA – Sono 12.190 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 22 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registrano inoltre altri 24 morti. 5.032 i casi confermati con tampone molecolare e 7.158 da test rapido antigenico, che portano il totale a 653.343 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono l’1,9% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 3,1% e raggiungono quota 466.622 (71,4% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 21.879 tamponi molecolari e 52.994 tamponi antigenici rapidi, di questi il 16,3% è risultato positivo. Sono invece 16.883 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 72,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 178.714, -0,9% rispetto a ieri.

I ricoverati sono 1.475 (10 in più rispetto a ieri), di cui 122 in terapia intensiva (3 in meno). Oggi si registrano 24 nuovi decessi: 13 uomini e 11 donne con un’età media di 84,2 anni.

LAZIO – Sono 14.821 i nuovi contagi da coronavirus oggi 22 gennaio 2022 nel Lazio, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri decessi. A Roma 7.488 casi di positività.

“Oggi nel Lazio su 14.821 tamponi molecolari e 87.107 tamponi antigenici per un totale di 110.232 tamponi, si registrano 14.821 nuovi casi positivi (-493), sono 13 i decessi (-13), 1.945 i ricoverati (-1), 206 le persone nelle terapie intensive (-1) e +7.081 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,4%. I casi a Roma città sono a quota 7.488. Oggi in calo i decessi, i ricoveri e l’occupazione delle terapie intensive” riferisce l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino al termine della videoconferenza della task-force regionale per Covid-19 con i direttori generali di Asl e aziende ospedaliere, policlinici universitari e l’ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Sono 264.627 le persone attualmente positive al Covid-19 nel Lazio, di cui 1.945 ricoverati, 206 in terapia intensiva e 262.476 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 499.194 e i morti 9.633 su un totale di 773.454 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

PUGLIA – Sono 7.902 i nuovi contagi da coronavirus oggi 22 gennaio 2022 in Puglia, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Cobvid-19 della Regione. Si registrano altri 11 morti. I nuovi contagi sono stati rilevati su 43.295 tamponi.

I nuovi casi per provincia – Bari: 2.461; Bat: 863; Brindisi: 660; Foggia: 1.317; Lecce: 1.475; Taranto: 1.024; Residenti fuori regione: 70; Provincia in definizione: 32. Sono 143.357 le persone attualmente positive in Puglia, 699 ricoverate in area non critica e 69 in terapia intensiva.

Da inizio emergenza sono 534.537 i casi totali di positività registrati in Puglia, 7.194.602 i test eseguiti, 384.066 le persone guarite e 7.114 i decessi.

VENETO – Sono 18.773 i contagi da coronavirus in Veneto oggi, 22 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 38 morti, in base al confronto tra il totale odierno del bollettino regionale e quello indicato ieri da Protezione Civile e ministero della Salute.

In calo il numero dei pazienti covid ricoverati in ospedale. I malati in area non critica sono 1.744 (-21), in terapia intensiva 189 persone (-14).

EMILIA ROMAGNA – Sono 17.887 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 22 gennaio 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 29 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 75.815 tamponi, di cui 49.934 test antigenici rapidi con un tasso di positività al 23,6%.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 142, 3 in meno rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.467, 8 in più rispetto a ieri.

In isolamento a casa 355.541 persone. Da ieri sono guarite 7.842 persone. Da inizio pandemia i morti sono stati 14.748 nella Regione.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 5.876 i nuovi contagi da coronavirus oggi 22 gennaio 2022 in Friuli Venezia Giulia, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 8 decessi.

Nel dettaglio, oggi in Friuli Venezia Giulia su 10.987 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.538 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 13,99%. Sono inoltre 24.624 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 4338 casi (17,61%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono diminuite e pari a 36, di cui 30 non vaccinate, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 427. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia d’età più colpita è quella 40-49 anni (17.80%), seguita dalla 50-59 (15.45%), la 30-39 (14.40%) e dalla 20-29 (10.42%).

SARDEGNA – Sono 1.113 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 22 gennaio 2022 in Sardegna, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 5 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 23576 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 30 come ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 275, 6 in più di ieri. In isolamento a casa 22.078 persone.

(Adnkronos – Salute)