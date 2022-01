Corso Enoturismo, iscrizioni entro il 26 gennaio

Al via dal 31 gennaio il Corso Enoturismo (Operatore addetto alle attività dell’azienda enoturistica) organizzato da Impresa Verde Padova, ente di formazione accreditato dalla Regione Veneto. Le lezioni saranno svolte in FaD (Formazione a Distanza) sulla piattaforma Google-Meet, tranne l’ultimo incontro che prevede una lezione “pratica” di degustazione guidata, in presenza. Iscrizioni entro il 26 gennaio.

I contenuti sono utili per sviluppare nuove proposte e attività di promozione (sempre più clienti chiedono proposte di “turismo esperienziale”) sia per le aziende di vendita diretta, sia per coloro che hanno (o pensano di avviare) attività agrituristica, turismo rurale, fattoria didattica.

Il corso è finanziato dal PSR VENETO 2014/2020, pertanto possono partecipare: imprenditori agricoli, partecipi famigliari, coadiuvanti e dipendenti agricoli.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 26 gennaio p.v. a: Sara Morbin e-mail [email protected], oppure contattando l’ufficio formazione tel. 049 8997318 oppure a Filippo Scapoli e-mail [email protected], oppure ai referenti Campagna Amica di zona.

Consulta qui sotto il calendario del corso

(Coldiretti Padova)