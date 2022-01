Covid Italia, 180.426 contagi e 308 morti: bollettino 15 gennaio

Sono 180.426 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, sabato 15 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 308 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.217.830 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un indice positività al 14,8%. Sono 18.370 i ricoverati con sintomi, 351 in più da ieri. In calo di due unità le terapie intensive occupate pari a 1.677 in Italia. Da ieri sono guarite 120.609 persone.

Dall’inizio della pandemia le vittime sono state 140.856.



LOMBARDIA -Sono 33.249 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 15 gennaio 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 77 morti che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 35.854. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 229.741 tamponi, tra molecolari e antigenici, con un tasso di positività del 14,47%. In terapia intensiva ci sono 258 persone, 4 in meno da ieri, mentre i ricoverati non in terapia intensiva sono 3.503, 34 in più da ieri. I nuovi positivi per provincia: Milano 10.362, Bergamo 3.255; Brescia 4.328; Como 1.943; Cremona 1.103; Lecco 879; Lodi 705; Mantova 1.408; Monza e Brianza 2.830; Pavia 1.722; Sondrio 1.046; Varese 2.599.

SICILIA – Sono 9.292 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 15 gennaio 2022 in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 66 morti, ma solo 11 sono delle ultime 48 ore, mentre gli altri si riferiscono ai giorni precedenti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 45.331 tamponi. Nell’isola gli attuali positivi salgono così a 166.341. Da ieri i guariti sono stati 2.478. Da inizio pandemia le vittime sono state 7.878.

Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 1.331, mentre si trovano in terapia intensiva 157 pazienti. Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 2.100 a Palermo, 2.367 a Catania, 725 a Messina, 832 a Ragusa, 482 a Trapani, 1.031 a Siracusa, 623 a Caltanissetta, 962 ad Agrigento e 170 a Enna.

CAMPANIA – Sono 19.788 i contagi da coronavirus in Campania oggi, 15 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. I nuovi casi sono stati individuati su 107.168 tamponi, di cui 64.474 antigenici e 42.694 molecolari. Registrati altri 9 morti. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 1.246. In terapia intensiva, invece, 88 persone.

ABRUZZO – Sono 3.835 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 15 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registrano 2 morti. I nuovi positivi (di cui 2.094 emersi da test antigenico), di età compresa tra 2 mesi e 99 anni, sono stati individuati su 9.540 tamponi molecolari e 23.233 test antigenici.

Gli altri numeri: 976 nuovi guariti, 65.753 attualmente positivi (+2.646), 375 ricoverati in area medica (+25), 38 in terapia intensiva (-3), 65.340 in isolamento domiciliare (+2804). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell’Aquila (714), Chieti (997), Pescara (800), Teramo (1168), fuori regione (70),in accertamento (55).

EMILIA ROMAGNA – Sono 17.775 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 15 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registrano altri 27 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 78.112 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è quindi del 22,7%.

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 152 (+4 rispetto a ieri); l’età media è di 62 anni. Sul totale, 97 non sono vaccinati (zero dosi di vaccino ricevute, età media 60,9 anni), il 63,8%, mentre 55 sono vaccinati con ciclo completo (età media 64,1 anni). Un dato che va rapportato al fatto che le persone over12 vaccinate con ciclo completo in Emilia-Romagna superano quota 3,6 milioni, circa 300mila quelle vaccinabili che non si sono ancora vaccinate: la percentuale di non vaccinati ricoverati in terapia intensiva è quindi molto più alta rispetto a chi si è vaccinato. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 2.334 (+22 rispetto a ieri), età media 68,9 anni.

Rispetto ai 20.346 nuovi casi registrati ieri, i contagi oggi registrano un -12,7%. I ricoverati nei reparti Covid aumentano dell’1%, quelli delle terapie intensive aumentano del 2,7%. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 36,9 anni.

Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 3.699 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 483.692. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 290.816 (+14.029).

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 4.570 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 15 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 12 morti. Nel dettaglio, su 11.912 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.533 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 12,87%. Sono inoltre 19.025 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 3.037 casi (15,96%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 40 – di cui 36 non vaccinate – e i pazienti ospedalizzati in altri reparti a 368, come ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

Per quanto riguarda l’andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia d’età più colpita è quella da 0 a 19 anni (22,06%) seguita da 50-59 anni (17,88%), 40 a 49 anni (16,96%), 30-39 anni (13,46%) e 20-29 (13,31%).

PIEMONTE – Sono 14.350 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 15 gennaio 2022, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 22 morti. I nuovi casi (di cui 12.594 dopo test antigenico) sono pari al 13,5% di 106.488 tamponi eseguiti, di cui 93.324 antigenici. Dei 14.350 contgiati, gli asintomatici sono 10.410 (72,5%).

I ricoverati in terapia intensiva sono 146 (-1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.938 (+ 8 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 162.889.

Sono 22, 8 di oggi, i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid).

I pazienti guariti diventano complessivamente 511.838 (+ 12.206 rispetto a ieri).

BASILICATA – Sono 611 i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 gennaio 2022 in Basilicata, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 3 decessi. Le persone decedute risiedevano a Lavello (un uomo e una donna) e a Matera. Sono state registrate 274 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 89 (+4) di cui 2 in terapia intensiva: 47 (di cui 2 in TI) nell’ospedale di Potenza; 42 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 13.400.

Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 6.028 somministrazioni. Finora 453.176 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (81,9 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 417.419 hanno ricevuto la seconda (75,4 per cento) e 227.858 sono le terze dosi (41,2 per cento), per un totale di 1.098.453 somministrazioni effettuate.

PUGLIA – Sono 9.718 i nuovi contagi da Coronavirus in Puglia oggi, 15 gennaio 2022, secondo i dati e i numeri Covid dell’ultimo bollettino della Regione. Si registrano inoltre altri 12 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 76.689 tamponi, tra molecolari e antigenici. I ricoverati nei reparti Covid sono 559, mentre le terapie intensive occupate sono 55. Nella Regione i positivi sono 103.590 al momento. Tra le province con il maggior numero di nuovi contagi Bari a 3.161, Foggia a 1.396, Lecce a 1.701 e Taranto 1.292.

VENETO – Sono 19.539 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 15 gennaio 2022 in Veneto, secondo i dati covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 15 morti. I casi attualmente positivi salgono, dunque, a 249.145.

CALABRIA – Secondo il bollettino sull’emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 2.723 i nuovi contagi registrati (su 13.413 tamponi effettuati), +1.183 guariti e 8 morti (per un totale di 1.716 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +1.532 attualmente positivi, +3 ricoveri (per un totale di 418) e, infine, +4 terapie intensive (per un totale di 35).

LAZIO – Sono 12.096 i nuovi contagi da Coronavirus oggi 15 gennaio 2022 nel Lazio, secondo i dati covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 15 morti. A Roma i nuovi casi sono stati 6.200 nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati processati 24.575 tamponi molecolari e 79.124 antigenici con un tasso di positività all’11,6%. I ricoverati sono stati 1.374, 59 in più da ieri, stabile il dato dell’occupazione delle terapie intensive a 204.

TOSCANA – Sono 11.761 i nuovi contagi da coronavirus oggi 15 gennaio 2022 in Toscana, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 19 morti. I nuovi casi Covid (4.866 confermati con tampone molecolare e 6.895 da test rapido antigenico) portano il totale a 571.128 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da coronavirus. I nuovi casi sono il 2,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 5,1% e raggiungono quota 384.309 (67,3% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 22.324 tamponi molecolari e 53.634 tamponi antigenici rapidi, di questi il 15,5% è risultato positivo. Sono invece 17.355 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 67,8% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 179.001, -3,7% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.349 (34 in più rispetto a ieri), di cui 123 in terapia intensiva (3 in meno). Oggi si registrano 19 nuovi decessi: 13 uomini e 6 donne con un’età media di 84,1 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in Regione.

VALLE D’AOSTA – Sono 440 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 15 gennaio 2022 in Valle d’Aosta, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un morto. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati 505 e 1.555 i tamponi processati.

