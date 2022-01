ViviLa Saccisica: un mondo da scoprire tra Padova e la Laguna di Venezia

Tra Padova e Chioggia, nel punto in cui la terra si mescola con l’acqua, sorge un piccolo mondo in cui tradizioni, sapori e profumi si fondono e si moltiplicano.

Una campagna generosa e abitata da gente autentica, che tra i campi di frumento custodisce vecchi casoni contadini, splendide ville venete e grandi corti benedettine.

Sarete accompagnati alla scoperta di tutto questo grazie a 46 esperienze culturali ed ambientali che animeranno questi luoghi, per i prossimi mesi.

Sarà garantita un’apertura mensile e gratuita dei luoghi, animati da spettacoli teatrali e musicali, letture animate e laboratori, esperienze Slow & Green (bike tour, camminate ed incontri yoga) e visite guidate. Le attività saranno ospitate nei siti di interesse culturale e naturalistico della Saccisica: Villa Roberti a Brugine, il Casone di Via Ramei, il Casone Rosso, la Torre Carrarese e il Museo Paradiso a Piove di Sacco, il Casone Azzurro ad Arzergrande, le Corti benedettine a Correzzola e Legnaro, il Casone delle Sacche e i Casoni della Fogolana (siti UNESCO) e l’Oasi di Cà di Mezzo a Codevigo, in Laguna.

Per scoprire tutta la Saccisica visita il sito www.welcomesaccisica.it

Le attività proposte saranno tutte gratuite.

Le trovate nel pieghevole coordinato (consulta gli allegati) dedicato ad ogni stagione: Inverno, Primavera ed Estate.

Il progetto è realizzato e coordinato dall’Associazione ViviLa Villa Roberti, grazie al Bando della Regione Veneto DDR n. 33 del 30 luglio 2021 e DGR n. 13 del 12 gennaio 2021 – Progetto ViviLa Saccisica.

SEGRETERIA E PRENOTAZIONI

APS VIVILA VILLA ROBERTI

Via Roma, 96 – Brugine (PD)

T.+39 3925226296

E. [email protected]

www.villaroberti.com

IAT SACCISICA

Piazza Matteotti, 4

Piove di Sacco (PD)

T. +39 049 9709316

E. [email protected]

www.welcomesaccisica.it

Attività gratuite. È gradita la prenotazione.

In collaborazione con: CTG Saccisica, Legambiente circolo Saccisica, Associazione Caligà, Barabao Teatro, Orchestra Giovanile della Saccisica, Ride to Breathe, Associazione Corte dei Miracoli, Hotel La Corte, La Masseria di Polverara, Gruppo del Cason, Associazione Guariento, Cooperativa Villa Roberti, VagoMato, Consorzio di Bonifica Bacchiglione, Associazione Spiritus Mundi e Museo Diocesano di Padova.

Si ringraziano i Comuni di Arzergrande, Brugine, Codevigo, Correzzola, Legnaro, Piove di Sacco , IPA Saccisica e la Provincia di Padova.

(Provincia di Padova)