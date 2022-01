Questura di Padova: OPERAZIONE ALTO IMPATTO; ARCELLA AREA FUNGHI

Maxi operazione interforze martedì pomeriggio, in zona Arcella, all’interno dell’Area Funghi.

La Polizia di Stato, unitamente ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Locale, al Settore Edilizia Privata del Comune ed ai Vigili del Fuoco, ha fatto ingresso all’interno dell’Area, concentrando le verifiche, ognuno per la parte di propria competenza, agli stabili ed ai locali presenti nel complesso della struttura.

I controlli congiunti delle diverse Forze di polizia hanno portato all’identificazione di oltre 60 persone, di diverse nazionalità.

Con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine Veneto, gli agenti hanno proceduto al controllo di numerosi locali e, grazie alla presenza di personale dell’Ufficio Immigrazione, sono state disposte 4 espulsioni tutte a carico di cittadini trovati irregolari, 3 delle quali eseguite già nella serata di ieri mediante trattenimento presso il CPR di Gorizia.

Gli uomini in borghese degli uffici investigativi, con l’ausilio dell’Unità cinofila della Questura di Padova, hanno individuato sotto un cassonetto della spazzatura 30 grammi di marijuana occultati in una bottiglia di succo di frutta, già confezionato in singole dosi e, all’interno di un appartamento adibito di fatto a circolo privato, hanno rinvenuto e sequestrato due coltelli sotto il cuscino di un divano e due ulteriori dosi di marijuana.

Gli agenti della Squadra Mobile hanno proceduto all’arresto di un cittadino dell’84, con precedenti specifici, che, nei pressi dell’Area in questione ha tentato di cedere dello stupefacente ad un connazionale.

Proprietà, contratti di locazione e documentazione attestante la sicurezza degli impianti all’interno dei locali è al vaglio dei competenti uffici.

Sanzionato anche un circolo privato per somministrazione di cibi e bevande senza autorizzazione e per violazione della normativa anticovid19, in particolare per mancato controllo del possesso di green pass degli avventori. 4 persone sanzionate.