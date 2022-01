Este: Servizio Civile in Veneto? Lo spiega Amesci con due eventi online

Home Notizie Servizio Civile in Veneto? Lo spiega Amesci con due eventi online

L’Amministrazione di Este sostiene e valorizza ogni forma di partecipazione che coinvolge i giovani nei rapporti con l’Istituzione Pubblica, anche grazie all’esperienza del Servizio Civile Universale.

Il Servizio civile universale è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio. Rappresenta una importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, che sono un’indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese.

Amesci, Associazione di Promozione Sociale di carattere giovanile, si occupa anche di Servizio Civile e propone alcuni appuntamenti online per promuovere il Bando 2021-22 di SCU (Servizio Civile Universale) nella Regione del Veneto.

Gli eventi online

13/01/2022 ore 10:30

Evento online per la presentazione dei progetti di Servizio Civile Universale di Amesci e relative modalità di compilazione della domanda di partecipazione. Per l’iscrizione: https://bit.ly/3mX4yZr

18/01/2022 ore 11:00

Evento online di presentazione dei progetti di Servizio Civile Universale di Amesci in Veneto. Questo evento promuove tra i giovani tutte le opportunità presenti nel territorio grazie ai progetti di Servizio Civile Universale. Per aderire all’evento è necessario iscriversi al seguente link: https://bit.ly/3tfhD42. Successivamente riceverete in automatico il link per entrare nella riunione Zoom.

Maggiori informazione sui bandi attualmente attivi: https://www.amesci.org/serviziocivile/bandi/BANDO_SC_2021_12_14/index.htm

(Comune di Este)