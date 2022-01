Alberto Viano è il nuovo presidente di Aniasa

Alberto Viano, ad di LeasePlan Italia, è il nuovo presidente di Aniasa, l’Associazione nazionale industria dell’autonoleggio, sharing mobility e automotive digital che rappresenta in Confindustria il settore dei servizi di mobilità (noleggio veicoli a lungo termine, rent-a-car, car sharing, telematica applicata all’auto e servizi di assistenza per le quattro ruote). Viano è stato nominato all’unanimità dall’Assemblea generale con un incarico quadriennale (2022-2025) e succede a Massimiliano Archiapatti, cui è andato il ringraziamento di tutte le aziende associate per l’intensa attività svolta e i significativi obiettivi raggiunti pur in un momento difficile per l’economia mondiale. Il nuovo presidente completerà nelle prossime settimane la squadra di vicepresidenti e consiglieri che lo affiancheranno nel corso del suo mandato.

“Gli operatori economici che rappresentiamo sono oggi protagonisti della transizione ecologica della mobilità privata e aziendale del nostro Paese: costituiscono il 25% dell’immatricolato nazionale, percentuale che sale al 30% se consideriamo le sole vetture elettriche e al 47% delle ibride plug-in immesse sul mercato. La pandemia ha ribadito la centralità della mobilità individuale e impresso un’ulteriore spinta all’innovazione tecnologica e al graduale passaggio dalla proprietà all’uso dei veicoli; un processo che, terminata l’attuale fase critica, tornerà a procedere a ritmi elevati anche in Italia”, ha dichiarato Viano. “La sfida più stimolante per l’Associazione nei prossimi anni – ha aggiunto il neopresidente Aniasa – sarà accompagnare le nostre aziende e il Paese in questo processo di evoluzione dell’intera mobilità: mettendo a disposizione del decisore politico e delle istituzioni le nostre competenze; promuovendo un aggiornamento del quadro normativo alle attuali condizioni del mercato; giocando un ruolo sempre più decisivo nei ‘tavoli’ che disegnano il presente e il futuro della mobilità”.

Classe 1973, genovese di nascita e milanese d’adozione, Alberto Viano ricopre la carica di amministratore delegato di LeasePlan Italia dal 1° gennaio 2019, dopo essere stato responsabile della direzione Finance e ancor prima Risk Management and Compliance Director e Business Unit Large Fleet Operations Director. Ha alle spalle una pluriennale esperienza come consulente in Deloitte & Touche e a Marsh McLennan, dove si è specializzato nel Risk Management, prima di approdare in LeasePlan nel 2003. Nel precedente Consiglio generale Aniasa, Viano ha ricoperto la carica di vicepresidente con delega sulle tematiche fiscali.

(Adnkronos – Lavoro)