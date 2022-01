IL RADICCHIO VENETO OSPITE A “I FATTI VOSTRI” SU RAI2. MARTEDI 11 GENNAIO DALLE ORE 11.00 IN DIRETTA NELLO SPAZIO CURATO DA COLDIRETTI. IL CARICO PARTITO DAL MAAP DI PADOVA

Il radicchio ospite a ‘I fatti vostri’ su Rai2. Il carico di ortaggi partito dal Maap di Padova

La puntata di martedì 11 gennaio è dedicata a tutte le varietà coltivate in Veneto, nello spazio curato da Coldiretti