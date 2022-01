Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 8 gennaio

Il bollettino covid Italia di oggi, sabato 8 gennaio 2022, con numeri, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti nel Paese dopo la nuova ondata di contagi causata dalla variante Omicron e la conseguente stretta del governo con l’introduzione dei vaccini obbligatori per gli over 50. I numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Veneto e Piemonte, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi.

Ecco i dati, regione per regione:

Sono 21.056 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 8 gennaio. Registrati inoltre altri 21 morti nelle ultime 24 ore. Il totale dei casi positivi in Veneto sale così a 749.781 mentre sono 172.661 gli attualmente positivi. I ricoverati positivi sono 41 in più in area non critica e sette in più in terapia intensiva. Il totale dei ricoverati positivi al Covid in area non critica sale quindi a 1.362 persone, mentre complessivamente i positivi in terapia intensiva sono 195.

Sono 15.892 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 8 gennaio. 75.252 i test effettuati, di cui 17.526 tamponi molecolari e 57.726 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 21,12% (79,7% sulle prime diagnosi). I vaccini attualmente somministrati sono 7.376.790. Ad anticipare i dati su Telegram è il governatore della Regione, Eugenio Giani.

(Adnkronos – Salute)