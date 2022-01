Progetto VALI: l’evoluzione delle politiche attive del lavoro

VALI è l’iniziativa nata per supportare le persone che desiderano rientrare nel mondo del lavoro, accompagnandole in un percorso che le affiancherà nel prendere consapevolezza delle proprie competenze personali e professionali e cogliere le opportunità presenti nel territorio.

È un progetto promosso dalla Fondazione Cariparo ed è gestito da Irecoop Veneto, che cura l’affiancamento di persone in stato di disoccupazione per definirne al meglio le loro competenze professionali e personali. VALI aiuta a conoscere le opportunità e i servizi presenti sul territorio per potersi orientare al meglio, e con il supporto di consulenti formate ad hoc e individuare le aziende presenti nelle province di Padova e Rovigo potenzialmente interessate al profilo dei candidati.

Attualmente, nelle due province, sono presenti 9 sedi. A Padova è aperto uno sportello diretto per rispondere alle esigenze di chi è interessato al progetto e vuole usufruire di un supporto per presentare la propria candidatura, ogni giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso la sede di Irecoop Veneto, in Via Savelli 128, Padova.

VALI rappresenta un’evoluzione delle politiche attive del lavoro, distinguendosi dagli atri progetti in corso proprio per la durata e la tipologia di accompagnamento.

Durante il 2021 sono state assistite 100 persone, seguite con un percorso di consulenza personalizzato per 12 mesi. Le consulenti, supportate da coordinatori esperti del mercato del lavoro e dei servizi sociali, stanno accompagnando i candidati in un percorso di crescita personale e professionale. I candidati stanno acquisendo nuove competenze professionali e migliorando le proprie soft skills per gestire al meglio le proprie difficoltà di re-inserimento lavorativo e non solo.

Sono previsti alcuni requisiti per accedere al progetto:

Essere maggiorenni.

Essere residenti o domiciliati in forma stabile nelle province di Padova e di Rovigo.

Avere la cittadinanza comunitaria o essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno che autorizzi ad effettuare attività lavorative (sono esclusi dal progetto i richiedenti protezione internazionale).

Essere iscritti al Centro Per l’Impiego.

Aver rilasciato una dichiarazione di immediata disponibilità al Centro Per l’Impiego da almeno 12 mesi.

Avere un’anzianità di disoccupazione di almeno 12 mesi.

Essere un lavoratore autonomo con reddito inferiore a 4.800 euro annui.

Essere appartenenti a famiglie con ISEE non superiore a 20.000 euro e essere in una di queste condizioni: avere un reddito annuo complessivo non superiore a 8.145 euro; famiglie monoparentali con figli a carico; famiglie monoreddito con figli a carico.



Cosa bisogna fare per candidarsi?

Scaricare la domanda di partecipazione dal sito www.progettovali.it;

Controllare di avere tutte le caratteristiche descritte;

Compilare la domanda in ogni sua parte;

Allegare tutta la documentazione richiesta e inviarla esclusivamente via mail all’indirizzo [email protected]

PER INFORMAZIONI:

Sito progetto: www.progettovali.it

Mail: [email protected]

Tel: 333-6227377

L’Help Desk attivo tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì, dalle 9:00 alle 13:00.

Sabato 27 novembre 2021, alle ore 11:00, si terrà un evento dedicato al Progetto Vali all’interno della manifestazione Solidaria Rovigo 2021 Il CSV di Padova e Rovigo invita le associazioni ad approfondire il progetto per aiutarne la diffusione.

(CSV di Padova)