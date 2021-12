Covid, oltre 78mila nuovi casi mai così tanti da inizio pandemia

ROMA (ITALPRESS) – Nuovo record dei casi Covid in Italia.

Il numero dei nuovi positivi, secondo i dati del ministero della Salute, sale a 78.313, mai così tanti da inizio pandemia.

Altrettanto numero record per i tamponi processati, 1.043.677, che determina un tasso di positività in discesa al 7,53%.

Salgono a quota 202 i decessi dai 142 di ieri. I guariti sono 16.746 mentre per gli attualmente positivi si evidenzia un incremento di 61.352 unità raggiungendo il numero totale di 598.856. Sul fronte ospedaliero, nei reparti ordinari si registra ancora un nuovo aumento, dai 9.723 delle 24 ore precedenti ai 10.089 di oggi. Più contenuta la crescita nelle terapie intensive, dove si trovano attualmente 1.126 degenti (+19) con 119 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 587.622 persone. La Lombardia si conferma prima regione per numero di contagi (28.795), seguita da Campania (7.181) e Veneto (7.403).

(ITALPRESS).

Please follow and like us: