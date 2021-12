Covid oggi Italia, record contagi: 78.313 casi e 202 morti

Sono 78.313 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, martedì 28 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 202 morti. Si tratta dei dati più alti della quarta ondata. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.034.677 tamponi con un tasso di positività al 7,5%.

Sono 1.145 le terapie intensive occupate con 119 ingressi da ieri. Sono 366 in più i ricoverati con sintomi per un totale di 10.089 persone.

Dall’inizio dell’emergenza il Covid ha contagiato 5.756.412 persone, mentre le vittime salgono a 136.955. I guariti sono 5.020.601, 16.746 nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia ci sono 598.856 positivi.



LOMBARDIA – Sono 28.795 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 dicembre 2021 in Lombardia, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 28 morti. In Lombardia sono 34.980 le vittime dall’inizio della pandemia. I tamponi effettuati sono 224.557, mentre il rapporto test-positivi si attesta al 12,8%. Crescono i ricoveri in terapia intensiva, che sono 193 (+6), così come il numero di pazienti ricoverati non in terapia intensiva: 1.698 (+159).

Sono 12.235 i positivi al Covid registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano, di cui 4.671 a Milano città, stando a quanto emerge dai dati diffusi da Regione Lombardia. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 2.024 casi, a Brescia 2.238, a Como 1.452, a Cremona 771, a Lecco 746, a Lodi 811, a Mantova 693, a Monza 3.084, a Pavia 1.645, a Sondrio 159 e a Varese 2.062.

CAMPANIA – Sono 7.181 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi, 28 dicembre. Si registrano inoltre altri 18 morti: 14 i decessi avvenuti nelle ultime 48 ore e 4 avvenuti in precedenza, ma registrati soltanto ieri. Nella giornata di ieri effettuati 104.533 test. La percentuale di test positivi sul totale dei test eseguiti è pari al 6,86%. In Campania sono 35 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (uno in meno rispetto a ieri), 534 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di degenza (+18 rispetto al dato diffuso ieri).

SICILIA – Sono 2.819 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 dicembre 2021 in Sicilia, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 28 morti. Sono invece 512 i pazienti dimessi o guariti. Nell’isola in totale ci sono 32.143 positivi – 2.279 in più rispetto a ieri – e di questi 685 sono ricoverati in regime ordinario, 88 in terapia intensiva con nove nuovi ingressi e 31.370 sono in isolamento domiciliare. La provincia più colpita è Catania, con 659 casi, seguita da Messina (469) e Palermo (445).

EMILIA ROMAGNA -Sono 3.427 i nuovi contagi da Coronavirus registrati in Emilia-Romagna oggi, 28 dicembre, su un totale di 50.745 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti nelle ultime 24 ore è del 6,7% (ieri era stato del 14,9%, a fronte di 23.243 tamponi). Si registrano 16 decessi. Cresce leggermente il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (112, +5); 1.286 quelli negli altri reparti Covid (+50).

SARDEGNA – Sono 455 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 dicembre 2021 in Sardegna, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 2 decessi. I 455 casi confermati di positività al Covid sono stati rilevati sulla base di 3856 persone testate. Lo comunica la Regione Sardegna. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 16376 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 12 (1 in più di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 136 (come ieri). 5748 sono i casi di isolamento domiciliare (278 in più di ieri). Si registrano 2 decessi: un uomo di 77 anni, residente nella provincia del Sud Sardegna, e una donna di 88 anni, residente nella provincia di Sassari.

CALABRIA – Sono 1.091 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 dicembre 2021 in Calabria, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 4 decessi. I 1.091 nuovi contagi sono stati rilevati su 11.469 tamponi effettuati. Sono +179 i guariti in Calabria, in totale 1.595 decessi da inizio emergenza. Il bollettino, inoltre, registra +908 attualmente positivi, +2 ricoverati (per un totale di 295) e, infine, terapie intensive stabili (per un totale di 24).

ALTO ADIGE – Sono 502 i nuovi contagi da coronavirus rilevati oggi, 28 dicembre, in Alto Adige. Due i decessi. Lo riferisce il bollettino con i datiCovid della Regione. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 1.627 tamponi Pcr e registrato 95 nuovi casi positivi, e 407 test antigenici positivi. I pazienti ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 87, quelli nelle strutture private convenzionate sono 49. Sono 18 le persone ricoverate nelle terapie intensive. I guariti totali sono 95.049 (+253).

ABRUZZO – Sono 696 (di età compresa tra 1 e 94 anni) i nuovi contagi da coronavirus registrati oggi, 28 dicembre, in Abruzzo, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza a 97712. Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovo caso (si tratta di una 91enne della provincia di Chieti) e sale a 2631.Sono 160 i pazienti (+6 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in area medica; 24 (+3 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 9709 (+470 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

TOSCANA – Record di nuovi contagi da coronavirus oggi 28 dicembre in Toscana, sono 4.453 secondo i dati dell’ultimo bollettino. Si registrano altri 6 morti. Dei nuovi casi, che sono l’1,3% in più rispetto al totale del giorno precedente, 4.299 sono stati confermati con tampone molecolare e 154 da test rapido antigenico. Il totale dei contagi da inizio pandemia nella regione sale a 341.579. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 297.913 (87,2% dei casi totali).

Oggi sono stati eseguiti 17.058 tamponi molecolari e 40.400 tamponi antigenici rapidi, di questi il 7,8% è risultato positivo. Sono invece 9.993 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 44,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 36.135, +12% rispetto a ieri. I ricoverati sono 600 (31 in più rispetto a ieri), di cui 80 in terapia intensiva (4 in più). Dei 6 nuovi decessi, 3 sono uomini e 3 donne con un’età media di 82,8 anni.

VENETO – Sono 7.403 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 dicembre in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 29 morti. Calano i ricoveri: 1.050 in area non critica (-54) e 165 in terapia intensiva (-8).

PUGLIA – Sono 1.957 i nuovi contagi da coronavirus oggi 28 dicembre in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Non si registrano morti. I nuovi casi, individuati attraverso 50.072 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 546; Bat: 191; Brindisi: 191; Foggia: 224; Lecce: 507; Taranto: 206; Residenti fuori regione: 86; Provincia in definizione: 6. Sono 13.880 le persone attualmente positive, 199 quelle ricoverate in area non critica e 22 in terapia intensiva. Dati complessivi: 296.265 casi totali; 5.491.910 tamponi eseguiti; 275.430 persone guarite e 6.955 le persone decedute.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 737 i contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia oggi, 28 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 4 morti. Nel dettaglio, su 6.619 tamponi molecolari sono stati rilevati 448 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 6,77%. Sono inoltre 14.934 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 289 casi (1,93%). La prima fascia d’età per quel che riguarda il contagio è la 40-49 anni (19,67%), seguita dalla 30-39 (16,42), dalla 20-29 (15,60), dalla 0-19 (14,93%) e infine dalla 50-59 (14,79%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 26 e i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 283, comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

LIGURIA – Sono 1.146 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, martedì 28 dicembre 2021, in Liguria secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 12 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 6.807 tamponi molecolari e 17.910 antigenici rapidi. I ricoverati sono 549, 4 in più da ieri, e 41 le terapie intensive occupate, una in più da ieri. Al momento nella Regione ci sono 14. 184 positivi.

Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Genova a 648, Imperia a 174, La Spezia a 186 e Savona a 118.

(Adnkronos – Salute)