Covid Italia, 30.798 contagi e 153 morti: bollettino 21 dicembre

Sono 30.798 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, 21 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. E’ il dato più alto da inizio anno. Si registrano, inoltre, altri 153 morti.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 851.865 tamponi con un tasso di positività al 3,6%. Superata la soglia dei mille ricoverati in terapia intensiva, sono 1.012. I nuovi ingressi nelle ultime 24 ore sono 96 che, tolti i dimessi, portano a un aumento dell’occupazione delle terapie intensive a 25 unità. Da ieri sono 280 i ricoverati con sintomi in più.

Dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate dal Coronavirus 5.436.143 persone, mentre le vittime salgono a 135.931. Sono 4.916.068 i guariti, 16.189 nelle ultime 24 ore. Ad oggi in Italia sono 384.144 le persone positive al Covid, 14.441 in più rispetto a ieri.



LAZIO – Sono 2.285 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 21 dicembre 2021, secondo numeri e dati del bollettino covid. Registrati altri 13 morti. A Roma segnalati 1.191 casi.

“Oggi nel Lazio su 22.407 tamponi molecolari e 42.131 tamponi antigenici per un totale di 64.538 tamponi, si registrano 2.285 nuovi casi positivi (+647), sono 13 i decessi (-1), 915 i ricoverati (+11), 128 le persone nelle terapie intensive (+9) e +1.104 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,5%. I casi a Roma città sono a quota 1.191”, dice l’assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

VENETO – Sono 4.716 i nuovi contagi da coronavirus oggi 21 dicembre 2021 in Veneto, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 21 morti. I tamponi molecolari sono 24.183, mentre quelli antigenici 121.571, secondo il report quotidiano della Regione. Sono 53 i nuovi ricoveri in area non critica, 6 in terapia intensiva.

LOMBARDIA – Sono 8.292 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 21 dicembre in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono morte 17 persone per un totale dall’inizio della pandemia di 34.793. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 203.314 tamponi per un indice di positività del 4%. Negli ospedali della regione i ricoverati sono 1.307 (+50) e in terapia intensiva 161 (-2).

Sono 3.548 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in provincia di Milano, di cui 1.534 a Milano città. Secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia, a Bergamo sono 394, a Brescia 619, a Como 332, a Cremona 189, a Lecco 195, a Lodi 253, a Mantova 302, a Monza e Brianza 772, a Pavia 431, a Sondrio 42 e a Varese 686.

FRIULI VENEZIA GIULIA – Sono 515 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia secondo il bollettino di oggi, 21 dicembre. Si registrano inoltre altri 10 morti. Su 6.355 tamponi molecolari sono stati rilevati 386 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 6,07%. Sono inoltre 16.152 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 129 casi (0,80%). Si conferma essere la prima fascia di contagio quella degli under 19 con il 20,78% dei nuovi positivi, a seguire la fascia 40-49 anni con il 16,31%, quella 50-59 anni con il 15,73% e la 30-39 con il 14,17%. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.

SARDEGNA – Sono 186 i contagi da coronavirus registrati oggi, 21 dicembre, in Sardegna, sulla base di 3.360 persone testate. Lo riferisce il bollettino Covid della Regione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 11.710 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 12 (stesso dato di ieri) mentre 115 (4 in meno di ieri) sono in area medica. Sono 4.085 i casi di isolamento domiciliare (32 in più di ieri) e si registrano due decessi: un uomo di 92 anni, residente nella provincia di Oristano, e un’altra persona nella provincia di Nuoro.

PIEMONTE – Sono 3.218 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 21 dicembre 2021, secondo i numeri covid del bollettino. Registrati altri 9 morti. Nel dettaglio, i nuovi casi (di cui 2119 dopo test antigenico) sono pari al 4,1% di 77.572 tamponi eseguiti, di cui 63.791 antigenici. Dei 3.218 contagiati, gli asintomatici sono 2.033 (63,2%).

I ricoverati non in terapia intensiva sono 830 (+68 rispetto a ieri). I ricoverati in terapia intensiva sono 64 (+2 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 27.207. I tamponi diagnostici finora processati sono 11.057.691(+77.572 rispetto a ieri), di cui 2.624.008 risultati negativi.

Nove decessi di persone positive al test del Covid-19, due di oggi, sono stati comunicati dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale diventa quindi 11.962.

PUGLIA – Sono 673 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 21 dicembre 2021, secondo numeri covid del bollettino della regione. Registrati altri 4 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 29.928 tamponi. I casi sono così suddivisi: provincia di Bari 129; provincia di Bat 90; provincia di Brindisi 57; provincia di Foggia 85; provincia di Lecce 199; provincia di Taranto 99; residenti fuori regione 13; Provincia in definizione 1.

Le persone attualmente positive sono 7.723. I pazienti covid ricoverati in ospedale in area non critica sono 167. In terapia intensiva, invece, 21 malati.

TOSCANA – Sono 1.316 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 21 dicembre. Si registrano inoltre altri 4 morti. 48.847 i test effettuati, di cui 12.466 tamponi molecolari e 36.381 test rapidi. Lo comunica sui suoi profili social il presidente della Regione Eugenio Giani. Il tasso dei nuovi positivi è 2,69% (11,3% sulle prime diagnosi). Gli attualmente positivi sono oggi 18.181, +5,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 424 (18 in più rispetto a ieri), di cui 61 in terapia intensiva (stabili).

Oggi si registrano 4 nuovi decessi: 2 uomini e 2 donne con un’età media di 79,5 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

VALLE D’AOSTA – Sono 109 i nuovi contagi da coronavirus in Valle d’Aosta secondo il bollettino di oggi, 21 dicembre. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale delle persone contagiate dal virus da inizio epidemia a 14.426. I casi positivi attuali sono 939, di cui 915 in isolamento domiciliare, 23 ricoverati in ospedale, uno in terapia intensiva. I guariti sono complessivamente 13.000, +44 rispetto a ieri. I casi testati fino a oggi sono 103.824 il totale dei tamponi effettuati è pari a 333.033. I decessi di persone risultate positive al Covid in Valle D’Aosta da inizio emergenza ad oggi sono 487.

BASILICATA – Sono 169 i nuovi contagi da coronavirus oggi 21 dicembre 2021 in Basilicata, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Nessun nuovo decesso. I nuovi casi sono stati rilevati su un totale di 1.988 tamponi molecolari. I lucani guariti o negativizzati sono 57. In aumento i ricoveri per Covid-19, il numero è salito a 38 (+6) di cui nessuno in terapia intensiva: 17 nell’ospedale di Potenza e 21 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 1.997 (+106).

Sul fronte vaccinale ieri sono state effettuate 3.167 somministrazioni di cui circa 2.800 sono terze dosi. Finora 443.213 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (80,1 per cento del totale della popolazione residente in Basilicata), 410.709 hanno completato il ciclo vaccinale (74,2 per cento) e 125.629 sono le terze dosi (22,7 per cento), per un totale di 979.551 somministrazioni effettuate.

ABRUZZO – Sono 235 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 21 dicembre 2021, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri i morti sono stati 3, due in provincia di Teramo e il terzo in provincia di Chieti. Da inizio pandemia le vittime sono state 2.623 nella Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.951 tamponi molecolari e 16.743 antigenici con un tasso di positività all’1.13 per cento.

Nelle ultime 24 ore sono guarite 170 persone. I ricoverati in ospedale, in area medica, sono 128, mentre le terapie intensive occupate sono 19. Tra le province con il maggior numero di nuovi casi Chieti a 117, Pescara a 67, Teramo a 29 e L’Aquila a 23.

CAMPANIA – Sono 2.297 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 21 dicembre 2021, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Nelle ultime 48 ore ci sono stati 6 morti, ma ne sono stati registrati altri 10 avvenuti nei giorni scorsi. In Campania sono 29 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 2 in meno rispetto a ieri, e 458 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza, 19 in più rispetto al dato diffuso ieri.

(Adnkronos – Salute)