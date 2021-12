Comunicato stampa: sport femminile, valore di una società libera da discriminazioni, stereotipi e sessismo

19 dicembre 2021, ore 10:00 – Padova, Sala Fornace Carotta

Una giornata per celebrare il valore dello sport femminile come ricchezza umana e sociale: è quella che si terrà a Padova il prossimo 19 dicembre, con la presenza dell’assessore allo sport Diego Bonavina e di ospiti straordinari come i campioni olimpici Antonella Bellutti, Daniele Scarpa e Sandra Truccolo.

“Aver adottato la Carta etica dello sport femminile per il Comune di Padova non è un fatto meramente formale, ma un impegno preciso – sottolinea l’assessore allo sport Diego Bonavina – La parità di genere è un dovere imprescindibile, anche nello sport.

La Carta etica è uno strumento importante per guidare le politiche sportive in questo senso, valorizzando e incentivando l’attività femminile che a Padova è già consolidata e importante, sia a livello di base che ai vertici, come mostrano i tanti scudetti al femminile della pallanuoto e del rugby. Questo appuntamento, in cui si incontrato istituzioni, mondo dell’associazionismo e Università, è un primo momento di riflessione di grande importanza“.

Motore dell’incontro, la Carta etica dello sport femminile, promossa da Assist e già adottata da numerose città italiane, fra le quali, oltre a Padova, anche Roma, Torino, Bologna, Caltanissetta, Enna, Cremona e altre, i cui rappresentanti si confronteranno proprio nell’appuntamento padovano. Un documento, la Carta, grazie al quale le città si impegnano per assicurare la parità di genere in ambito sportivo e sviluppare politiche e azioni di valorizzazione della pratica sportiva da parte di bambine, ragazze e donne. Va sottolineato come Padova in particolare, attraverso il lavoro dell’assessore Bonavina, abbia creduto da sempre in questo strumento, anche nella prospettiva di Padova Città europea dello sport 2023.

“Un grande piacere ed onore essere in una Città che non ha solo lo sport di alto livello nella sua storia, ma l’amore e la passione per la bellezza dell’esperienza sportiva da un punto di vista umano e sociale, come Padova – spiega Luisa Rizzitelli, presidente di Assist associazione nazionale atlete – Grazie al supporto dell’assessore Bonavina e al lavoro della nostra Referente nel Veneto, Angela Montemurro, abbiamo organizzato con la collaborazione preziosa della ASD San Precario una giornata davvero speciale impreziosita da tre stelle, veri miti dello sport olimpico e paralimpico, Antonella Bellutti, Daniele Scarpa, Sandra Truccolo. Oltre a loro una presenza del mondo accademico italiano di straordinario valore, con presenza dell’Università di Padova, Milano, Roma e Verona. Chiediamo a tutte e a tutti, anche se non direttamente coinvolti nell’ambito sportivo di venire ad ascoltare sia la mattina che il pomeriggio, perché sarà una grande esperienza“.

Se la mattinata sarà dedicata alla Carta etica, il pomeriggio (dalle ore 14:00) il confronto si aprirà alle esperienze oltre confine, con i due importanti progetti europei di cui Assist è protagonista:

L’incontro è aperto e rivolto a tutta la cittadinanza e in particolare ad associazioni sportive, dirigenti, allenatori e allenatrici di ogni disciplina sportiva (accesso consentito solo con super green pass).

Interverranno:

Diego Bonavina, assessore allo sport Comune di Padova

Angela Montemurro, commissaria pari opportunità e referente Assist per il Veneto

Stefano Fierli, vicepresidente Asd Polisportiva San Precario

Roberta Li Calzi, assessora allo sport e al bilancio Comune di Bologna

Francesca Vitali, psicologa dello sport Università di Verona

Tiziana Vettor, docente di Diritto del lavoro e direttrice Master in Diritto sportivo Università Bicocca

Antonio Paoli, prorettore Università di Padova con delega al benessere e allo sport

Gaya Spolverato, delegata alle politiche per le pari opportunità Università di Padova

Laura Capranica, docente università del Foro Italico Roma e presidente European athlete as a student network

Antonella Bellutti, campionessa olimpica Atlanta 1996 e Sydney 2000

Daniele Scarpa, campione olimpico Atlanta 1996

Sandra Truccolo, campionessa paralimpica Atlanta 1996 e Sydney 2000

Anna Lattuca, responsabile nazionale diffusione Carta etica per lo sport femminile di Assist

Luisa Rizzitelli, presidente di Assist Associazione nazionale atlete

Alice Bruni, responsabile progetti internazionali ed europei Assist

Elisabetta Torresin, presidente associazione Ragazze nel pallone

Francesca Masserdotti, responsabile servizio Save di Assist

L’evento è organizzato da Assist Associazione nazionale atlete e Polisportiva San Precario, con il patrocinio del Comune di Padova.

Per informazioni e accrediti email [email protected].

La locandina dell’evento è disponibile nella sezione “Documenti” di questa pagina.

