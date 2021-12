Quirinale, Salvini “Proporrò un tavolo con i leader”

BARI (ITALPRESS) – “Sto lavorando e incontrando tante persone. La Lega è centrale strategicamente e numericamente, il centrodestra ha le carte giuste per la scelta di un Presidente della Repubblica che non abbia la tessera del Pd”. Lo ha detto Matteo Salvini a Bari, intervenendo all’Assemblea Lega Puglia.

“Lunedì chiamerò i segretari di tutti i partiti e proporrò un tavolo per parlarne. Se qualcuno ha la spocchia di dire ‘non può essere di centrodestra, sovranista, populistà dico: è il presidente della Repubblica. Non c’è un articolo della Costituzione che dice che debba essere scelto sempre dal Pd. I numeri sono in mano nostra”, ha detto ancora il leader della Lega. “Non voglio un Presidente della Repubblica amico della Lega, ma che garantisca tutti e che dia a chiunque vinca le prossime elezioni il diritto di governare il Paese”, ha proseguito.

“Fosse per me il presidente della Repubblica non lo dovrebbero eleggere 1000 parlamentari ma gli italiani con l’elezione diretta – ha sottolineato Salvini -. Spero che dalla prossima volta si possa fare così, con un esecutivo forte eletto direttamente”.

(ITALPRESS).

