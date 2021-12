DELEGAZIONE DI COLDIRETTI INCONTRA IL PATRIARCA DI VENEZIA

11 dicembre 2021 – “Un incontro proficuo, all’insegna dei principi universali cristiani, fondamento della cultura familiare e rurale veneta che da sempre contraddistingue Coldiretti”. Sono le parole pronunciate da Marina Montedoro direttore regionale che insieme al collega provinciale Giovanni Pasquali e al presidente Andrea Colla con mons. Nicola Macculi, consigliere Ecclesiastico Nazionale della confederazione e a Nunzio Primavera rappresentante della Coldiretti nella Consulta CEI per i Problemi sociali e il lavoro, ha fatto visita a Sua Eminenza il Patriarca Mons. Francesco Moraglia per portare gli auguri di tutti gli agricoltori associati. L’occasione è stata anche motivo di riflessione sul tema della rappresentanza e della responsabilità sociale nella produzione di beni e servizi verso la collettività che pongono la figura dell’imprenditore agricolo al centro di un modello di sviluppo coerente con quello individuato da Coldiretti e che ha visto e vede le imprese agricole venete in prima linea durante la pandemia per garantire a tutti cibo sano, sicuro, di qualità e al prezzo giusto e per sostenere migliaia di famiglie in difficoltà con innumerevoli iniziative di solidarietà anche attraverso i canali delle Caritas del Veneto.

“Il Patriarca Francesco Moraglia – ha sottolineato Montedoro – ha condiviso le nostre forti preoccupazioni rispetto alla diffusione di prodotti alimentari sintetici, allo sfruttamento delle risorse scarse e del bene più prezioso che abbiamo, la terra. Ha evidenziato l’importanza che l’agricoltura e il nostro operato siano sempre più guidati da principi di solidarietà e sussidiarietà”.

“Abbiamo non solo apprezzato le sue parole ma ne abbiamo condiviso ogni sottolineatura – ha dichiarato Montedoro – consapevoli di avere una grande responsabilità come Coldiretti e come agricoltori, ma anche convinti che gli imprenditori agricoli sono custodi del Creato e nella pratica quotidiana sono i primi garanti della sua salvaguardia”, “Non ereditiamo la terra dai nostri genitori- ha concluso Andrea Colla Presidente di Coldiretti Venezia – ma la prendiamo in prestito dai nostri figli e proprio per questo abbiamo il dovere di custodirla”.

(Coldiretti Padova)