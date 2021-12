Musica a Venezia. Armonie nello specchio della laguna

Con questo concerto il coro “Pueri Cantores” del Veneto intende valorizzare l’evento storico che ha riguardato la fondazione di Venezia che, a partire dal 421 d.c. cominciava la sua e nostra lunga e ricca storia (la tradizione fa risalire questo evento alla data del 25 marzo 421).

In quel periodo infatti la popolazione veneta era costretta a scappare dalle feroci scorribande dei barbari invasori, che si muovevano per lo più a cavallo e la laguna diveniva un luogo ideale dove rifugiarsi. Secondo la tradizione, il primo insediamento a Venezia si colloca in un’isola poco più alta delle altre, per questo chiamata Rivus Altus (da cui Rialto).

Nel XVIII° secolo la musica era una delle arti più amate dall’intera popolazione veneziana. Numerosi erano pertanto i teatri e le sale da concerto, molti i compositori che abitavano a Venezia (Vivaldi, Lotti, Galuppi, che qui peraltro nacquero) o che visitarono questa splendida città (Mozart, Hasse).



La proposta musicale offerta dal coro “Pueri Cantores” del Veneto sarà incentrata su alcuni compositori veneziani che hanno segnato la storia della musica e della scuola musicale veneziana soprattutto nel suo massimo splendore culturale ovvero il periodo barocco con Antonio Vivaldi, Antonio Lotti e Baldassarre Galuppi.

Coro Pueri Cantores del Veneto

Roberto Fioretto, direttore

Il coro “Pueri Cantores” del Veneto è uno dei pochi cori di voci bianche in Italia composto da tutte le sezioni del coro a voci dispari o meglio le parti di soprano e contralto sostenute da ragazzi e le parti dei tenori e bassi sostenute dai maschi che hanno ultimato la muta della voce.

Ha al suo attivo un curriculum prestigioso in oltre 30 anni di attività. E’ stato infatti diretto da bacchette prestigiose come John Eliot Gardiner, Claudio Scimone, Giuliano Carella, Ion Marin, Giuseppe Grazioli, Will Kesling, Michael Conley, in collaborazione con Teatri lirici quali la Fenice di Venezia, L’Arena di Verona, il Teatro Real di Madrid e l’Auditorium di Milano. Inoltre il coro ha tenuto concerti in diverse città europee con prestigiose orchestre quali: la “Croatian Chamber Orchestra”, l’Orchestra sinfonica della “Florida State University”, la “New York Chamber Orchestra”, l’ “Orchestra Verdi di Milano, “I Solisti Veneti”, la “Philarmonia Veneta”, “I Musicali Affetti” e l’ “Orchestra del Teatro Olimpico” di Vicenza.

Informazioni

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria (cell. 340 8078982 – [email protected])

ATTENZIONE – Obbligo green pass per accedere all’evento

Veneto Pueri Cantores

Tel. 0444 976732

Cell. 393 4080033

[email protected]

www.venetopuericantores.it



