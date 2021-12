IL VENETO VITICOLO SPINGE SULLA SOSTENIBILITA’: +30% DI VIGNETO BIO. DALLE PAROLE AI FATTI, IL CONVEGNO DI COLDIRETTI VENERDI’ 10 DICEMBRE A LEGNARO PD ORE 9.30

7 dicembre 2021 – Con un incremento del +30% della superficie vitata bio il Veneto si classifica tra le regioni che più spingono sulla sostenibilità. Nonostante l’area regionale investita a vigneto biologico sia ancora il 10 % (+1866 ettari su un totale 8000) i produttori vitivinicoli veneti hanno compiuto quel salto imprenditoriale attivando iniziative agronomiche ecocompatibili, applicando soluzioni di lotta integrata o scegliendo varietà di vitigni resistenti, tutte misure che portano verso una sostenibilità diffusa, così come richiesto dai consumatori, sempre più orientati all’attenzione verso l’ambiente. In questo senso il biologico rappresenta la punta più avanzata, di un sistema produttivo sempre più orientato alla sostenibilità. Coldiretti stima che nell’ultimo anno i consumi di vino biologico in Italia siano cresciuti del 15%, raggiungendo i 60 milioni di bottiglie, con una tendenza ad un incremento del 9% annuo fino al 2024. Il consumo interno di vini bio, rappresenta il 10% della produzione italiana, che per il 90% è destinata all’export e che punta a raggiungere il miliardo di bottiglie prodotte. Per fare il punto sulle scelte intraprese dagli operatori e le modalità sviluppate grazie all’innovazione tecnologica, alle ricerche e studi di settore Coldiretti Veneto promuove un convegno dal titolo:SOSTENIBILITA’ IN VITIVINICOLTURA DALLE PAROLE AI FATTI in programma VENERDI’ 10 DICEMBRE ALLE ORE 9.30. IN CORTE BENEDETTINA A LEGNARO (PD). Dopo il saluto del direttore di Coldiretti Veneto, Marina Montedoro, i lavori saranno introdotti dall’Assessore regionale all’agricoltura Federico Caner. A Samuele Trestini del Tesaf Università di Padova spetterà la prima relazione a seguire il caso dell’Alto Adige trattato da Andreas Kofler presidente del Consorzio di Tutela e l’intervento di Denis Pantini di Wine Monitor sul valore strategico del prodotto biologico sul mercato. In evidenza poi le testimonianze degli imprenditori vitivinicoli con la tavola rotonda moderata da Giancarlo Vettorello. Ospiti con le loro esperienze Alessandro Botter di Botter Wine, Cristian Marchesini del Consorzio Valpolicella, Ivo Nardi di Perlage Winery, Wolfgang Raifer della Cantina di Soave, Stefano Righetti di Monteci Viticoltori, Pietro Zambon di Collis Veneto Wine Group e Stefano Zanette per il Consorzio Doc Prosecco. Le conclusioni saranno affidate a Giorgio Polegato presidente della Consulta Vino di Coldiretti Veneto.

