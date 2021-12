Covid, Villani: “Bimbi serbatoio virus come no vax, vaccinarli”

“I bambini sono un serbatoio del virus insieme ai no vax. Dobbiamo vaccinarli” contro il covid “perché dall’esperienza del nostro ospedale abbiamo avuto la sfortuna e il dolore di doverci confrontare con casi molto complessi e gravi. Per cui la vaccinazione è importante per questo, non possiamo sapere da prima chi è il bambino che va incontro a una forma letale o grave, quindi vanno protetti. La vaccinazione è un diritto dei bambini esattamente come gli adulti”. Così Alberto Villani, direttore del Dipartimento di emergenza del Bambino Gesù di Roma, oggi in Regione Lazio a margine della presentazione della campagna di comunicazione per la vaccinazione pediatrica in collaborazione con l’ospedale pediatrico capitolino.

“Nel Lazio avremo una corsia preferenziale per i bambini fragili, ma per tutti i bambini sarà possibile vaccinarsi”, ha aggiunto Villani. “Ci auguriamo che il primo bambino vaccinato in Italia sarà al Bambino Gesù. Ma non è importate questo, piuttosto che si vaccinino in tanti”, ha concluso Villani.

(Adnkronos – Salute)