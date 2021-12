Covid oggi Italia, 16.632 contagi e 75 morti: bollettino 4 dicembre

Sono 16.632 i nuovi contagi da Coronavirus in Italia oggi, sabato 4 dicembre 2021, secondo i dati e i numeri Covid – regione per regione – del bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano inoltre altri 75 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 636.592 tamponi con un tasso positività al 2,6%.

I ricoverati nei reparti ordinari Covid sono 5.428, 43 in più in 24 ore. Le terapie intensive occupate sono 732 con 59 nuovi ingressi da ieri. Nelle ultime 24 ore sono guarite 8.988 persone. Da inizio pandemia ci sono stati 134.152 morti.



CALABRIA – Sono 456 i nuovi contagi da coronavirus oggi 4 dicembre 2021 in Calabria, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri 2 morti. I 456 nuovi contagi sono stati registrati su 6.490 tamponi effettuati. Sono +99 i guariti, in totale da inizio emergenza 1.505 decessi. Il bollettino, inoltre, registra +355 attualmente positivi, +349 in isolamento, +4 ricoverati e, infine, +2 terapie intensive (per un totale di 20).

LAZIO – Sono 1.832 i contagi da coronavirus nel Lazio oggi, 4 dicembre 2021, secondo i numeri covid del bollettino della regione. Registrati altri 7 morti. A Roma, segnalati 946 casi. “Oggi nel Lazio su 18.190 tamponi molecolari e 29.481 tamponi antigenici per un totale di 47.671 tamponi, si registrano 1.832 nuovi casi positivi (+339), sono 7 i decessi, 712 i ricoverati (-15), 91 i pazienti nelle terapie intensive (+3) e 809 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,8%. I casi a Roma città sono a quota 946. Dei sette decessi registrati oggi, sei non erano vaccinati”, dice l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Il 4 dicembre dello scorso anno si registrava lo “stesso numero di casi positivi”, ma oggi ci sono “2.466 ricoveri in meno in area medica, 269 in meno in terapia intensiva, 68 mila isolati a domicilio in meno e 55 decessi in meno. Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione”, sottolinea D’Amato.

PUGLIA – Sono 369 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 4 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Registrati altri 2 morti. I nuovi casi sono stati individuati su 23.422 tamponi. Spiccano i 105 contagi in provincia di Foggia e gli 88 in provincia di Bari. Le persone attualmente positive sono 4.498. I pazienti covid ricoverati in area non critica sono 133. In terapia intensiva, invece, 21 persone.

EMILIA ROMAGNA – Sono 1.610 contagi da coronavirus in Emilia Romagna oggi, 4 dicembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione. Si registrano 12 morti. Nel dettaglio, i nuovi casi sono stati individuati su 40.058 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 4%.

L’età media dei nuovi positivi di oggi è 40,6 anni. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 903 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 423.681. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 24.237 (+ 695). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 23.457 (+677), il 96,8% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, si registrano dodici decessi: uno in provincia di Piacenza (una donna di 90 anni), uno nella provincia di Parma (un uomo di 91 anni); sei in provincia di Bologna (4 uomini, rispettivamente di 75, 81, 92 e 95 anni, e una donna di 91 anni; un uomo di 71 anni deceduto a Bologna ma residente a Cagliari); uno a Imola (uomo di 78 anni); uno nella provincia di Ferrara (una donna di 93 anni) e due nella provincia di Ravenna (una donna di 90 anni e un uomo di 84 proveniente da fuori regione). Nessun decesso nelle province di Reggio Emilia, Modena, Forlì-Cesena e Rimini.

In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.822. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 77 (+2 rispetto a ieri), 703 quelli negli altri reparti Covid (+16).

TOSCANA – Sono 677 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 4 dicembre 2021, secondo numeri e dati del bollettino covid della regione anticipato dal governatore Eugenio Giani sui social. Registrati 2 morti. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 677 su 35.186 test di cui 10.496 tamponi molecolari e 24.690 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,92% (6,6% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 6.453.050.

I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 286.594 (94,3% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 10.042, +1,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 295 (1 in più rispetto a ieri), di cui 49 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano 2 nuovi decessi: 2 uomini, con un’età media di 91,5 anni. L’età media dei 677 nuovi positivi odierni è di 40 anni circa (28% ha meno di 20 anni, 18% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 18% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più).

SARDEGNA – Sono 199 i contagi da coronavirus in Sardegna oggi, 4 dicembre 2021, secondo numeri e dati del bollettino. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10021 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 13 (come ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 72 (uno in meno di ieri). Sono 2917 i casi di isolamento domiciliare (+122 rispetto a ieri). Non si registrano decessi.

BASILICATA – Sono 43 i nuovi contagi da coronavirus oggi 4 dicembre 2021 in Basilicata, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Nessun nuovo decesso. I nuovi casi di positività rilevati su un totale di 737 tamponi molecolari. Sono i dati del bollettino regionale della task force riferito alle ultime 24 ore. I lucani guariti o negativizzati sono 31. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 14 (+2); nessuno è ricoverato in terapia intensiva.

Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 1.156 (+8). Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 5.836 somministrazioni di cui 5.202 sono terze dosi. Finora 438.563 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (79,3 per cento del totale della popolazione residente in Basilicata, compresi under 12), 406.440 hanno completato il ciclo vaccinale (73,5 per cento) e 66.690 sono le terze dosi (12,1 per cento), per un totale di 911.693 somministrazioni effettuate.

VALLE D’AOSTA – Nessun nuovo decesso e 67 nuovi casi positivi al Covid 19 in Valle D’Aosta che portano il totale delle persone contagiate dal virus da inizio epidemia a 13.436. I casi positivi attuali sono 741 di cui 717 in isolamento domiciliare, 22 ricoverati in ospedale, due terapie intensive. I casi testati sono complessivamente 98.418, i tamponi fino ad oggi effettuati sono 296.030. I guariti totali sono 12.215, + 47 rispetto a ieri. I decessi delle persone risultate positive al virus da inizio emergenza ad oggi sono 480.

ABRUZZO – Sono 279 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, sabato 4 dicembre 2021, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri c’è stato un morto nella Regione, si tratta di un 68enne della provincia di Pescara. . Nelle ultime ore sono stati eseguiti 3.979 tamponi molecolari e 11.444 test antigenici. Da ieri sono guarite 106 persone. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 4.888. I ricoverati in area medica 102 persone, 12 in meno rispetto a ieri, 10 le terapie intensive occupate, una in più da ieri. In isolamento domiciliare 4.776 persone. Tra le province con il numero maggiore di nuovi casi Teramo a 120, Chieti a 74, Pescara a 56 e L’Aquila a 23.

PIEMONTE – Sono 1.110 contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 4 dicembre 2021, secondo numeri e dati Covid del bollettino della regione. Registrati altri 4 morti. Nel dettaglio, tra i 1.110 nuovi casi gli asintomatici sono 650 (58,6%). I ricoverati in terapia intensiva sono 37 (+3 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 419 (+ 6 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 12.469.

LOMBARDIA – Sono 2.900 i nuovi contagi da Coronavirus oggi sabato 4 dicembre in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 19 morti per un totale di 34.452 da inizio pandemia. Crescono le terapie intensive occupate, in tutto 121, 7 in più da ieri, e i ricoverati, 19 in più in un giorno, per un totale di 1.045 persone.

(Adnkronos – Salute)