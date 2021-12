Sostenibilità in viticoltura, convegno il 10 dicembre

La sostenibilità è una necessità ineludibile per tutte le viticolture. A tre anni dall’avvio del Tavolo di lavoro per la Viticoltura Sostenibile in Veneto, il contributo di Coldiretti, per misurarci con i modelli più virtuosi e dare nuovo impulso all’iniziativa regionale. Il convegno “Sostenibilità in viticoltura, dalle parole ai fatti” è in programma venerdì 10 dicembre a Legnaro, nella sala della Corte Benedettina, a partire dalle 9.30. E’ possibile seguire le relazioni e la Tavola Rotonda che coinvolge alcuni dei principali attori del settore Vitivinicolo in Veneto, anche in streaming, sulla piattaforma Zoom. Gli interessati dovranno dovranno registrarsi per fare richiesta del link dell’evento in streaming collegandosi a questa pagina https://forms.gle/bQrq1aaKzj8SQ7j27. Il link per la connessione streaming verrà inviato a tutti gli iscritti il giorno 9 dicembre entro le 18.00.

Qui il programma del convegno nel dettaglio:

(Coldiretti Veneto)