Petrarca Rugby: SABATO PETRARCA v LAZIO

Il Petrarca torna di nuovo in campo per il nono e ultimo turno del girone di andata del Peroni TOP10. Appuntamento sabato 4 dicembre alle ore 15 allo stadio Plebiscito, avversaria la Lazio.

I biglietti per questa partita sono in vendita fino alla mezzanotte di giovedì 2 dicembre su www.petrarcarugby.it > tickets, basta poi cliccare sul link della partita prescelta. Il costo del biglietto per Petrarca-Lazio è di euro 10 più 1 euro per il diritto di assegnazione del posto, e per i minori di 18 anni euro 1 per il diritto di assegnazione del posto. I cancelli apriranno alle 13.30, e un certo quantitativo di biglietti sarà disponibile anche ai botteghini dello stadio.

Ricordiamo che, nel rispetto delle norme anti Covid, per entrare allo stadio Plebiscito è necessario per tutti (compresi i minori di 18 anni) esibire il Green Pass e l’autocertificazione, e sottoporsi alla misurazione della temperatura. L’autocertificazione può essere scaricata nel sito del club. Si suggerisce inoltre di arrivare con l’autocertificazione già compilata per accelerare le operazioni di ingresso allo stadio.

All’interno dello stadio Plebiscito è richiesto di non portare animali e di astenersi dal fumare.

Per la partita Petrarca v Lazio gli accrediti stampa e fotografi sono riservati ai rappresentanti di giornali nazionali e ai fotografi invitati da testate nazionali o da agenzie nazionali e vanno richiesti a [email protected] entro venerdì alle 12.

L’articolo SABATO PETRARCA v LAZIO sembra essere il primo su Petrarca Rugby.