IN GAZZETTA LO STOP A SPECULAZIONI SUL CIBO

Salvan, Coldiretti Rovigo: “Una svolta per il riconoscimento del valore del lavoro agricolo”

Arriva lo stop alle speculazioni sul cibo che sottopagano i produttori agricoli in un momento in cui sono costretti ad affrontare pesanti rincari dei costi di produzione dai carburanti ai fertilizzanti, dalle macchine agli imballaggi fino ai mangimi per alimentare il bestiame. Lo annuncia Coldiretti dopo l’avvenuta pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo in attuazione della Direttiva UE sulle pratiche commerciali sleali.

“Una norma precisa contro le pratiche sleali nel commercio alimentare è stata fortemente voluta dalla Coldiretti – sottolinea il presidente Carlo Salvan -. Si realizza così un percorso virtuoso finalizzato a garantire una equa distribuzione del valore lungo tutta la filiera proprio in un momento in cui molte imprese agricole stanno vendendo sottocosto anche per effetto di pratiche sleali che scaricano sull’anello più debole della filiera gli oneri delle promozioni commerciali di Natale. Questa approvazione rappresenta una svolta storica per garantire un giusto prezzo ad agricoltori e allevatori in una situazione in cui per ogni euro speso dai consumatori per l’acquisto di alimenti meno di 15 centesimi in Italia vanno a remunerare il prodotto agricolo”.

Il presidente di Coldiretti Rovigo, Carlo Salvan

Per contrastare il fenomeno delle pratiche commerciali sleali e contemporaneamente ad avviare azioni per una corretta politica dei prezzi dei prodotti agroalimentari e agricoli è stata approvata, ricorda Coldiretti Veneto, una mozione in Consiglio del Veneto che impegnava la Giunta non solo ad intervenire presso il Governo e le istituzioni statali ma anche a livello regionale per ad avviare iniziative per favorire lo sviluppo di una filiera agroalimentare veneta sostenibile in cui sia garantita un’equa redistribuzione del valore economico.

Il balzo dei beni energetici infatti si trasferisce a valanga sui bilanci delle imprese agricole strozzate da aumenti dei costi e non compensati da prezzi di vendita adeguati. Con il nuovo provvedimento scatta lo stop per 16 pratiche sleali che vanno dal rispetto dei termini di pagamento (non oltre 30 giorni per i prodotti deperibili) al divieto di modifiche unilaterali dei contratti e di aste on line al doppio ribasso, dalle limitazioni delle vendite sottocosto alla fine dei pagamenti non connessi alle vendite fino ai contratti rigorosamente scritti.

(Coldiretti Padova)