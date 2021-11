Concerto di Capodanno 2020

Tradizionale concerto di inizio anno al Teatro Verdi. Protagonisti il soprano Jessica Nuccio e il tenore Airam Hernàndez.

Dirigerà l’Orchestra di Padova e del Veneto il Maestro Steven Mercurio.

In programma musiche di: V. Bellini, G. Donizetti, C. Gounod, F. Lehàr, J. Offenbach, G. Puccini, P. Sorozabal, J. Strauss, P.I. Tchaikovsky, G. Verdi,

Jessica Nuccio nasce a Palermo nel 1985. E’ vincitrice di numerosi premi e concorsi lirici internazionali tra i quali ricordiamo nel 2010 il Primo Premio assoluto del Primo Concorso Internazionale di Canto “Simone Alaimo e le sue opere”, il Primo Premio Assoluto al Concorso Internazionale di canto “Voci del mediterraneo” di Siracusa nonché nel 2011 il Primo Premio Assoluto e il Premio della critica nella prima edizione del Concorso Internazionale di canto “ Marcello Giordani”.

Nel 2011 debutta al Teatro Gran Fenice di Venezia come Violetta ne LA TRAVIATA, riscuotendo un grande successo di pubblico e di critica..

Airam Hernàndez

Originario di Tenerife nelle Isole Canarie, il giovane tenore spagnolo fa parte di una famiglia di musicisti. Airam Hernández è diventato rapidamente uno dei tenori più promettenti della sua generazione. L’unicità del suo timbro e la sua musicalità altamente sviluppata gli hanno dato un posto d’onore tra le stelle nascenti nel mondo dell’opera sin dal recente inizio della sua carriera. All’inizio del 2019 ha cantato il ruolo di Enrico Caruso nella prima mondiale di Caruso a Cuba alla De Nationale Opera di Amsterdam. Ha anche fatto il suo debutto americano con successo alla Dallas Opera cantando Fenton dei Falstaff, diretto dal Maestro Riccardo Frizza.

Ha lavorato con prestigiosi direttori come Fabio Luisi, Stéphane Denève, Marco Armiliato, Michael Boder, Cornelius Meister, Markus Poschner, Alexander Anissimov, Sebastian Weigle, Ramón tebar, Giovanni Antonini, Andrea Marcon, John Fiore, Omer Meir Wellber, Ivor Bolton , Jesús López Cobos, Francesco Ivan Ciampa, Carlo Rizzi, James Conlon, Teodor Currentzis e Nello Santi, tra gli altri; e con registi come Barrie Kosky, Robert Wilson, Jürgen Flimm, David Pountney, Laurent Pélly, Uwe Eric Laufenberg, Peter Stein, Jean-Claude Auwray, Claus Guth, Gilbert Deflo, Eric Bechtolf, Tatjana Gürbaca, Stefano Poda, Dmitri Tcherniakov, Andreas Homoki, Damiano Michieletto, tra gli altri.

Airam ha avuto un’eccezionale partecipazione a numerose competizioni vocali, essendo finalista al Concorso internazionale di canto “Francisco Viñas” a Barcellona e Semifinalista all’Opera di Plácido Domingo a Los Angeles. Ha anche vinto il primo e il punteggio più alto al Concorso internazionale di canto di Logroño e il secondo premio al Concorso internazionale di canto “Josep Mirabent i Magrans”, Sitges.

Steven Mercurio

Direttore d’orchestra e compositore di fama internazionale, la cui versatilità musicale abbraccia sia il mondo sinfonico che quello lirico.

Nel Marzo 2019 è stato nominato direttore musicale dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Repubblica Ceca, con la quale ha intrattenuto una ricca e varia relazione che è culminata sia in concerti che in alcune incisioni musicali nell’arco di circa un decennio.

In particolare, il Maestro è stato direttore musicale del Festival Dei Due Mondi di Spoleto per cinque anni, e in seguito Direttore principale della Opera Company of Philadelphia; ed inoltre un rinomato collaboratore a svariate incisioni, arrangiamenti e progetti cinematografici. Ha conseguito il Master presso la Julliard School.

Sul palcoscenico ha diretto più di 60 diverse opere liriche in sette differenti lingue.

Informazioni

Biglietti: Platea, palco di pepiano, Palchi di primo ordine € 42; Palco secondo ordine € 32; Galleria € 27

Orario di biglietteria: Dal martedì al sabato dalle 10.00 alle 18.30

Il giorno dello spettacolo la biglietteria aprirà 1 ora prima dello spettacolo.

Teatro Verdi

Tel. 049 8777011 – Biglietteria Tel. 049 87770213

[email protected]



(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)