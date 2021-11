Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 27 novembre

Il bollettino con i numeri Covid in Italia oggi, sabato 27 novembre 2021, dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Lombardia, Piemonte e Veneto, Toscana e Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Riflettori accesi sulla variante Omicron individuata in Sudafrica, con due casi in Europa, Belgio e Germania. Il ministero della Salute ha raccomandato alle Regioni di rafforzare e monitorare le attività di tracciamento e sequenziamento in caso di viaggiatori provenienti da Paesi con diffusione della variante Omicron e loro contatti o nei casi di focolai caratterizzati da rapido ed anomalo incremento di casi.

Sono 2.113 i nuovi contagi da coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 27 novembre. Registrati inoltre altri 6 morti. Le province con maggior numero di contagi sono quelle di Treviso, Padova, Venezia e Vicenza. Sale così a 511.449 il numero dei positivi da inizio pandemia, mentre sono 27.612 gli attualmente positivi. Sale anche il numero dei decessi a 11.941. L’incidenza dei casi su 106.724 tamponi (24.019 molecolari e 81.705 test rapidi) è dell’1,97%. Sale anche la pressione sugli ospedali. In quattro città si sono oltrepassati i 400 contagi in un giorno: si tratta di Treviso, Padova, Venezia e Vicenza.

Sono 477 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 27 novembre 2021, secondo numeri e dati covid del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani sui social. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 477 su 31.534 test di cui 9.196 tamponi molecolari e 22.338 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,51% (5,2% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati sono 6.278.425.

Sono 299 i nuovi contagi da coronavirus oggi 27 novembre 2021 in Puglia, secondo dati e numeri dell’ultimo bollettino Covid-19 della Regione. Si registrano altri due decessi. I nuovi casi di positività rilevati su 20.305 test giornalieri. Sono 3.953 le persone attualmente positive nella Regione, 136 quelle ricoverate in area non critica, 22 in terapia intensiva. Da inizio emergenza, in Puglia sono stati registrati 278.763 casi totali, 4.720.803 i test eseguiti, 267.927 le persone guarite e 6.883 i decessi.

Sono 34 i nuovi contagi da coronavirus in Basilicata secondo il bollettino di oggi, 27 novembre. Non si registrano invece nuovi decessi. Il totale dei tamponi molecolari effettuati è di 853. I lucani guariti o negativizzati sono 18. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 16 (-1) e di questi 3 sono in terapia intensiva. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono 1.062 (+14). Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 4.381 somministrazioni di cui 3.642 sono terze dosi. Finora 436.864 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (79 per cento del totale della popolazione residente), 403.534 hanno completato il ciclo vaccinale (72,9 per cento) e 42.311 sono le terze dosi (7,6 per cento), per un totale di 882.709 somministrazioni effettuate.



