Este: Giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne

L’Amministrazione di Este ha voluto ricordare la Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, il 25 novembre 2021, attraverso una significativa installazione in Piazza Maggiore.

Una sedia per ogni donna vittima di violenza durante il 2021: questa è la rappresentazione, di forte impatto visivo, pensata dal Comune di Este per sensibilizzare la cittadinanza sul delicato tema della Giornata. Sono state posizionate al centro di Piazza Maggiore 105 sedie rosse, ognuna delle quali rappresenta una donna rimasta uccisa per femminicidio nel 2021. Attaccato ad ogni sedia, un palloncino rivolto verso il cielo, per simboleggiare l’anima coraggiosa di tutte le vittime. L’installazione ha l’obiettivo di far riflettere sui numeri dei femminicidi in Italia, sempre più in aumento su tutto il territorio nazionale, ricordando una per una le vittime.

«Sono troppe le donne vittime di violenza. – commenta l’Assessore Simonetta Spigolon, con delega ai Servizi Sociali – Per fermare la strage bisogna ripartire dalle giovani generazioni, dalle bambine e dai bambini, altrimenti dovremo ammettere di aver perso davvero la guerra, nonostante leggi sempre più severe, nonostante il codice rosso, nonostante tutto. La violenza di genere, figlia di una cultura radicata e patriarcale, va sradicata attraverso la prevenzione fin dalla tenera età, con progetti e programmi di lungo periodo.

Uno striscione posto sulla facciata del Municipio riporta il numero verde del Centro Antiviolenza territoriale, con il fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di chiedere aiuto. In collaborazione con i commercianti del centro storico, inoltre, è stata promossa un’ulteriore campagna di sensibilizzazione, attraverso manifesti e locandine informative per fare chiarezza sulla tematica.

«E’ necessario, inoltre, supportare le donne vittime di violenza attraverso forme di intervento multidisciplinari e inter-istituzionali che sappiano rispondere concretamente ai loro bisogni. – continua l’Assessore Simonetta Spigolon. – L’Amministrazione comunale, con il centro antiviolenza operativo ad Este, garantisce protezione fisica, strutture d’accoglienza in emergenza, aiuto sanitario, psicologico, legale, economico e un accompagnamento in un nuovo progetto di vita che porta la donna a superare il maltrattamento subito».

A Este è presente lo sportello antiviolenza territoriale “DonneDeste”, facente parte del Centro Veneto Progetti Donna di Padova . Lo sportello è attivo dal 2012, in convenzione con il Comune di Este e finanziato dalla Giunta Regionale del Veneto e dal Dipartimento pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. “DonneDeste” offre servizi di ascolto, supporto, accoglienza alle donne vittime di abusi, fornendo supporto psicologico e legale e attivando percorsi finalizzati all’autonomia e alla fuoriuscita dalla violenza. In città sono presenti anche alcune case rifugio, strutture dedicate alle donne coinvolte in situazioni di violenza.

Numero Verde antiviolenza: 800 81 46 81

Numero Verde nazionale antiviolenza: 15 22

Numero telefonico Sportello antiviolenza: 049 87 21 277

E-mail: [email protected] 049 87 21 277

