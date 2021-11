Il Presidente Bui in visita al Venexino

“Ma perché in America nessuno fa i tramezzini?”: è per da questa risposta che è nata l’avventura a stelle e strisce di Davide Pedon, già export manager di una nota industria alimentare di Susegana, che assieme ai fratelli Paccagnella ha conquistato gli USA con i venetissimi tramezzini.

Al marchio “Tramezzini Nyc” ha aggiunto il brand “QC – Qualità Certa” con cui ha incantato Roma. E ora il “re dei tramezzini” punta a sedurre Padova.

“Ho voluto conoscere di persona Davide Pedon – ha detto il Presidente della Provincia Fabio Bui – che con il suo modello imprenditoriale ha saputo conquistare piazze molto competitive. Sono certo che saprà reinventare un locale storico di Padova come il Venexino, coniugando la tradizione del posto e l’innovazione che gli è propria, vincendo l’ennesima sfida imprenditoriale. Pedon – ha continuato Bui – è a tutti gli effetti un ambasciatore del Veneto e dell’Italia: per i tramezzini “americani” ha sempre fatto arrivare dall’Italia gli ingredienti caratteristici, come il pane e il prosciutto.”

Grazie alla fantasia, al coraggio e all’impegno Davide Pedon ha raggiunto traguardi molto significativi: è stato insignito per due volte del Leone d’Oro di Venezia, premio tra i più importanti del mondo dell’imprenditoria, e con il Cavallo della RAI per l’originalità delle campagne mediatiche per l’azienda di famiglia.

“Anche in questo caso – ha aggiunto il Presidente Bui – stiamo parlando di imprenditori capaci che dedicano tutto il loro impegno all’attività aziendale, coniugano innovazione e originalità e sanno guardare ai cambiamenti rispettando l’etica del lavoro: apprezzo la visione di Pedon che ha scelto di far entrare nella compagine societaria i dipendenti, consapevole che il coinvolgimento è il segreto per far funzionare una squadra.”

Appassionato di sport, Pedon ha deciso di essere partner di Padova Calcio, così come da anni sostiene l’Umana Reyer.

“Sono questi gli imprenditori che sanno scrivere nuove pagine di crescita veneta e padovana: coraggiosi e virtuosi – ha concluso Bui – mettono in campo tutte le loro energie, seguono le loro intuizioni con costanza e sacrificio.”

“Ringrazio di cuore il Presidente Bui – dice Davide Pedon- per la visita e la fiducia che ripone negli imprenditori che, come me, provano con tutte le loro forze a realizzare i sogni che hanno nel cassetto. “Fin da piccolo – continua Pedon – desidero far conoscere il mio amato tramezzino a New York e in tutto il Mondo. È un progetto si impegnativo, ma allo stesso tempo emozionante: un percorso personale e professionale continuo, in cui la passione è l’unica vera protagonista.”

Nato a Padova, Pedon non ha esitato quando gli è stato proposto di acquisire il Venexino e mantiene invece il massimo riserbo sulle aperture in programma il prossimo anno.

“I progetti sono importanti, ma il vero successo– conclude Pedon – non sono i locali ma è il rapporto che sono riuscito a creare con tutti i miei collaboratori: la forza lavoro presente al momento dell’acquisizione de Il Venexino non ha subito alcuna defezione.”

(Provincia di Padova)