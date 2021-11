Truffe: comprò orologio con soldi falsi, sequestrati 90mila euro a 23enne

Milano, 20 nov. (Adnkronos) – A Verona la polizia ha sequestrato a un uomo di 23 anni, cittadino francese, una vettura, denaro contante e un orologio per un valore complessivo di circa 90mila euro. Nel maggio scorso una donna aveva denunciato a Milano di avere subito una truffa: a fronte della vendita di un orologio di lusso, del valore di circa 40mila euro, aveva ricevuto in cambio delle banconote false da un uomo che si era presentato con una falsa identità.

Le indagini delle squadra mobile milanese hanno identificato l’uomo, fermato in occasione di un controllo a Rho, a seguito del quale erano state denunciate due persone, con precedenti di polizia, in possesso di banconote false. Il 23enne era risultato coinvolto in altre truffe avvenute in Liguria e a Milano. La sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Milano ha emesso il provvedimento del sequestro di prevenzione, eseguito a Verona.

