Ambiente: Sciarretta (Mi), ‘infrastrutture definitive per fronteggiare alluvioni in Veneto’

Roma, 19 nov. (Adnkronos) – Si respira grande entusiasmo, voglia di fare e partecipare a Verona, alla Direzione nazionale di Meritocrazia Italia (Mi) dedicata alle risorse idriche. La testimonia il ‘padrone di casa’ Arnaldo Sciarretta, coordinatore regionale per il Veneto, che a margine dell’evento all’Adnkronos racconta il suo impegno nella regione: “Cerchiamo di applicare i nostri principi di cittadinanza attiva, individuando contenuti fortemente legati al territorio; aprendo dibattiti in incontri e webinar per identificare i bisogni, aprire tavoli di confronto, pensare proposte che presentiamo alle istituzioni regionali, così che siano recepite e si trasformino in azioni”.

Nello specifico del tema risorse idriche “riteniamo importante creare opere infrastrutturali definitive, non soluzioni tampone – prosegue – Nel Veneto infatti spesso siamo oggetto di grandi alluvioni e temporali che creano danni. Chiediamo che sia attivata un’azione di prevenzione capillare attraverso opere che blocchino la dispersione di risorse d’acqua, azioni che poi si rifletterebbe in costi più bassi sulle bollette”.

(Adnkronos)