Presentazione del libro di Sergio Frigo

Giovedì 25 novembre 2021, ore 17:30 in sala Paladin a Palazzo Moroni (via VIII febbraio 6 | Padova) verrà presentano il libro “I luoghi degli scrittori tra Piave e Tagliamento. Hemingway, Nievo, Noventa, Parise. ” (Mazzanti Libri, 2020) di Sergio Frigo.

Interverranno il prof. Attilio Motta, docente di Letteratura italiana all’Università di Padova, che illustrerà la presenza padovana di Ippolito Nievo, e l’autore, Sergio Frigo.

Accanto ai suoi distretti industriali, il Veneto presenta in alcune sue parti quelli che potremmo chiamare “distretti letterari”, luoghi in cui per motivi diversi nel corso del tempo si è sedimentata grande letteratura; l’area compresa fra Piave e Tagliamento ne è un tipico esempio. Il “fiume sacro alla Patria” è stato frequentato e raccontato da tanti scrittori e poeti di primissimo piano (da Carducci a D’Annunzio, da Hemingway a Comisso, da Noventa a Buzzati, da Zanzotto a Parise), mentre l’area che si spinge fino al Tagliamento ha visto all’opera il grande poeta dialettale Romano Pascutto, Pier Paolo Pasolini, Carlo Sgorlon, ma prima di tutti Ippolito Nievo, di cui quest’anno ricorre il 190° anniversario della nascita (avvenuta a Padova il 30 novembre 1831) e il 160° della morte: in questa zona è ambientata infatti buona parte delle sue Confessioni d’un Italiano. Il libro – corredato di QR code che rimandano a contenuti multimediali diversi – descrive alcuni itinerari sulle orme di questi autori, a partire dalle loro pagine e dalle loro biografie, ma è anche la “chiave” per entrare nel loro mondo: esso è infatti alla base di un’iniziativa di turismo letterario avviata dall’Azienda dei trasporti del Veneto Orientale per promuovere – oltre all’opera degli scrittori – anche il territorio, la sua memoria storico-culturale e le sue eccellenze.

Sergio Frigo, giornalista e scrittore. E’ stato capo servizio al Gazzettino, dove ha curato le pagine culturali. Ora scrive per i quotidiani veneti Gedi e per la rivista Le Venezie. Fra i suoi libri ricordiamo “Noi e loro. Il Nordest fra emigrazione e immigrazione”, “I luoghi di Mario Rigoni Stern” e “I luoghi degli scrittori veneti“. Ha vinto i premi giornalistici Nevio Furegon per il sociale e Giorgio Lago e Paolo Rizzi per la cultura. Compaesano di Mario Rigoni Stern, dal 2018 è presidente del Premio per la letteratura multilingue delle Alpi a lui intitolato.

