La Stagione Lirica al Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Padova, inaugurata il 31 ottobre, con Don Pasquale, ultimo capolavoro di G. Donizetti, ritorna con un nuovo appuntamento e tre recite: Lunedì 27 dicembre, ore 17 (anteprima giovani), mercoledì 29 dicembre, ore 20,45, e venerdì 31 dicembre, ore 21.00.

In scena La Traviata di Giuseppe Verdi, nuova produzione allestita dal laboratorio di scenografia del Teatro Sociale di Rovigo, in coproduzione con il Teatro Comunale di Treviso, Comune di Padova, Teatro Goldoni di Livorno e Teatro del Giglio di Lucca, nell’allestimento firmato dal regista Ivan Stefanutti.

Rappresentata per la prima volta a Venezia, al Teatro La Fenice, il 6 marzo 1853, La Traviata, dramma lirico in tre atti, messo in musica da Giuseppe Verdi su un libretto di Francesco Maria Piave tratto dal romanzo La signora delle camelie di Alexandre Dumas (figlio), racconta la storia d’amore fra un giovane di onorata famiglia ed una cortigiana di dubbi costumi.

Viene considerata parte di una cosiddetta “trilogia popolare” di Verdi, assieme a Il trovatore e a Rigoletto.

I pregiudizi sociali divideranno i due amanti, riuniti dalla verità e dall’amore solo pochi istanti prima che la protagonista, Violetta Valery, muoia di tisi. Due sono i cardini del dramma: amore e morte e intorno a questi s’aggira l’ispirazione del musicista che forse non salì mai tanto alta nell’espressione del dolore.

La morte è già negli estenuanti accordi con cui si apre il preludio dell’opera, con cui Verdi riesce a rendere una rapida sintesi del dramma.

Lunedì 27 dicembre, ore 17 (anteprima giovani)

Mercoledì 29 dicembre 2021, ore 20.45

Venerdì 31 dicembre 2021, ore 21.00

LA TRAVIATA opera in 3 atti

Libretto di Francesco Maria Piave

Musica di Giuseppe Verdi

Personaggi e Interpreti

Violetta Valéry – Venera Gimadieva

Alfredo Germont – Arturo Chacòn-Cruz

Giorgio Germont – Simone Piazzola

Flora Bérvoix – Andreina Drago

Annina – Michela Bregantin

Gastone – Emanuele Giannino

Barone Douphol – William Corrò

Dottor di Grenvil – Michele Zanchi

Marchese D’Obigny – Francesco Toso

Giuseppe – Roberto Capovilla

Un domestico di Flora – Giuseppe Nicodemo

Commissionario – Giovanni Bertoldi

Coro Lirico Veneto

Maestro del coro: Giuliano Fracasso

Orchestra regionale Filarmonia Veneta

Maestro concertatore e Direttore d’orchestra: Francesco Rosa

Regia: Ivan Stefanutti

Informazioni

ATTENZIONE – Per accedere alle attività negli spazi del TSV è obbligatorio essere muniti di una delle certificazioni verdi covid-19 e di un documento d’identità valido.

PER INFORMAZIONI: www.dgc.gov.it

Biglietti:

Platea, palco pepiano, palco primo ordine balconata: intero € 75; ridotto* € 70; ridotto (under 25) € 60

Platea, palco pepiano, palco primo ordine no balconata: intero € 70; ridotto* € 65; ridotto (under 25) € 57

Palco secondo ordine balconata: intero € 65; ridotto* € 60; ridotto (under 25) € 50

Palco secondo ordine no balconata: intero € 60; ridotto* € 55; ridotto (under 25) € 47

Galleria: intero € 35; ridotto* € 30; ridotto (under 25) € 20

*(applicati a gruppi superiori a 25 persone, dipendenti del Comune di Padova previa esibizione del badge elettronico e con diritto di acquisto di n. 2 posti per dipendente)

BIGLIETTI per la sola rappresentazione del 31 dicembre 2021 dell’opera La Traviata

Platea, palco pepiano, palco primo ordine balconata: €95

Palco pepiano e primo ordine no balconata: € 92

Palco secondo ordine balconata: €85

Palco secondo ordine no balconata: €82

Galleria: €50

Biglietteria Teatro Verdi: tel. 049/87770213

Comune di Padova – Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche

UOC-Manifestazioni e Spettacoli

049 8205611-5623

[email protected]

Ufficio Stampa:

Studio Pierrepi di Alessandra Canella

Cell: (+39) 348-3423647

E-mail: [email protected]

www.studiopierrepi.it

