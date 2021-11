ENORME SUCCESSO PER LA SERATA DI PREMIAZIONE DEL “MEMO GEREMIA” A PALAZZO DELLA RAGIONE

Enorme successo, con circa 300 persone, per la serata di gala del Premio Letterario Sportivo “Memo Geremia” che ieri sera si è tenuta a Palazzo della Ragione, uno dei luoghi del nuovo sito Unesco “Urbs Picta”. Il Premio, ideato nel 2014 da Confcommercio Ascom Padova con i Librai Ali di Ascom Padova, nasce con lo scopo di diffondere i valori legati allo sport, promuovendo la letteratura e, al tempo stesso, infondendo i principi di passione e sportività improntati all’esempio di Memo Geremia, illustre esponente del mondo dello sport padovano, oltre che grande uomo.

Con la VII edizione il Premio segna un passo avanti e punta a sempre più ampi orizzonti: dopo lo stop forzato dell’anno procedente, il ritrovarsi tutti insieme a godere di un momento di intrattenimento, in cui cultura e sport trovano il loro perfetto connubio, è il cuore “simbolico” della convivialità, di cui tutti – adesso più che mai – abbiamo bisogno.

Un appuntamento fisso dunque, che ogni anno ha visto trionfare bellissimi libri e personalità di spicco del settore.

La serata è iniziata con un saluto a Giampiero Galeazzi, il giornalista sportivo deceduto venerdì scorso e indimenticabile “cantore” dello sport, ricordato Rossano Galtarossa, olimpionico di quel canottaggio che “Bisteccone” trasferì, grazie alle sue telecronache, dal ristretto numero dei praticanti alla vasta platea dell’Italia non solo sportiva. E’ stato questo ricordo, dopo i saluti delle autorità, ad introdurre le premiazioni vere e proprie anche quest’anno affidate alla verve di Morello Morello in combinata con la giornalista Micaela Faggiani. E’ stata poi la volta dei premi speciali “del Presidente” che Patrizio Bertin, presidente dell’Ascom Confcommercio, ha consegnato a Joseph Oughourlian, patron del Calcio Padova; ad Andrea Gabrielli, presidente dell’AS Cittadella e a Gianluca Di Marzio, giornalista sportivo e autore, peraltro, di uno dei libri in concorso (“Grand Hotel calciomercato”, edito da Cairo Editore) che la giuria aveva annoverato, nel lotto dei quasi 60 titoli in gara, tra i 12 semifinalisti.

Si è poi entrati nel vivo della serata con le premiazioni degli autori cominciando col “Premio alla letteratura sportiva per Ragazzi” vinto da Marco Cattaneo, noto giornalista di Dazn, che ha vinto la concorrenza con il suo “Sfidare il cielo” edito da Rizzoli. Si è proseguito col “Premio Coni” che il presidente regionale del Comitato Olimpico (e peraltro presidente della giuria del premio “Geremia”) Dino Ponchio, consegnerà a Marino Bartoletti, giornalista sportivo, conduttore e autore televisivo fra i più noti che si è aggiudicato il riconoscimento con “La cena degli dei” edito da Gallucci. A seguire la premiazione di Simona Baldelli che con “Alfonsina e la strada”, edita da Sellerio, ha conquistato il “Premio Ali – Associazione Librai Italiani di Confcommercio” che le è stato consegnato dal presidente dei librai italiani Paolo Ambrosini e da quello veneto e padovano, Antonio Zaglia, libraio in Este.

Dulcis in fundo il gran finale con la consegna del Premio Letterario Sportivo “Memo Geremia” da parte del presidente dell’Ascom Confcommercio, Patrizio Bertin e del figlio di Memo Geremia, Giampietro, a Sinisa Mihajlovic e Andrea Di Caro che sono stati presenti in collegamento causa imprevisti dell’ultimo minuto: ricca ed emozionante è stata l’intervista “da remoto” che ha visto l’allenatore del Bologna protagonista.

Padova, 19 novembre 2021