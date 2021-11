Rubano: Settimana dell’aria pulita

Nel comune intento di accrescere la consapevolezza di operare per il miglioramento di un bene che appartiene a tutti, si rende noto che l’Assessorato all’Ambiente della Regione Veneto è partner del progetto europeo Life Prepair (https://www.lifeprepair.eu/) che prevede la campagna di informazione e sensibilizzazione “C’E’ ARIA PER TE!” quale importante supporto per contrastare l’inquinamento dell’aria.

Accanto agli interventi sulle principali fonti inquinanti, agricoltura, combustione di biomasse legnose, mezzi pesanti e autoveicoli, è necessario stimolare ed accrescere l’impegno civico di tutti, i cui comportamenti sono fondamentali nel processo di miglioramento della qualità dell’aria, che è in generale progressivo miglioramento rispetto al passato, ma ancora lontana dagli obiettivi.

Da qui l’organizzazione, dal 22 al 28 novembre 2021, della prima “settimana dell’aria pulita” che interessa le Regioni del Bacino Padano, nell’intento di coinvolgere cittadini, enti, associazioni, aziende e scuole per porre in essere azioni positive per l’ambiente.

Attraverso i collegamenti attivi al sito della campagna, www.ariaxte.it, sono disponibili tutte le notizie e le informazioni di dettaglio.