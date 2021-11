Covid oggi Italia, bollettino Protezione Civile e contagi regioni 14 novembre

Il bollettino con i numeri covid in Italia di oggi, 14 novembre, con dati e news della Protezione Civile e del ministero della Salute – regione per regione, tutte in zona bianca – su contagi da coronavirus, ricoveri e morti. I numeri da Lombardia, Piemonte e Veneto, Toscana e Lazio, Campania, Puglia e Sicilia. Il bollettino delle grandi città come Roma, Milano e Napoli. Ecco i dati, regione per regione:

Sono 676 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 14 novembre. Si registrano inoltre altri 9 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella regione si sono registrati 439.525 casi di positività. 20.707 il totale dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 3,2%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età. Alle ore 12 sono state somministrate complessivamente 7.084.214 dosi; sul totale, 3.526.556 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Terze dosi fatte arrivate a 271.824.

Sono 433 i nuovi contagi da coronavirus in Toscana secondo il bollettino di oggi, 14 novembre. Si registrano inoltre altri 3 morti. 294.637 i casi di positività totali nella regione, 409 i nuovi csi confermati con tampone molecolare e 24 da test rapido antigenico. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,04% e raggiungono quota 279.727 (94,9% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.365 tamponi molecolari e 19.210 tamponi antigenici rapidi, di questi l’1,5% è risultato positivo. Sono invece 8.366 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 5,2% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 7.579, +4,4% rispetto a ieri. I ricoverati sono 293 (stabili rispetto a ieri), di cui 35 in terapia intensiva (2 in più). Oggi si registrano 3 nuovi decessi: 2 uomini e una donna con un’età media di 90 anni. Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Sono 77 i nuovi contagi da coronavirus in Sardegna secondo il bollettino di oggi, 14 novembre. Non si registrano invece nuovi decessi. 1723 le persone testate e 8.247 tamponi processati tra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 8, mentre sono 44 in area medica. In isolamento domiciliare ci sono 1797 persone, 56 in più rispetto a ieri.



(Adnkronos – Salute)