Covid, 8.516 casi e 68 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Non si arresta la crescita costante dei casi Covid in Italia. L’ultimo bollettino del Ministero della Salute indica in 8.516 i nuovi positivi, in aumento rispetto ai 7.891 registrati nelle 24 ore precedenti con un numero leggermente superiore di tamponi processati, 498.935 e che fa aumentare lievemente il tasso di positività all’1,70%. Tornano a crescere i decessi, 68 (+8). I guariti sono 4.715, impennata degli attualmente positivi di 3.739 e che porta il totale a 110.659. Si aggrava la pressione sugli ospedali. I degenti nei reparti ordinari sono 3.525 (+78), così come nelle terapie intensive con 445 ricoverati (+22) e 47 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 106.689 persone. Intanto la regione che registra un maggiore numero di nuovi positivi è la Lombardia (1.103), seguita da Lazio (1.073) e Veneto (1.029).

(ITALPRESS).

Please follow and like us: