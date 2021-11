Il Gazzettino e gli allarmi sull’emergenza Covid

In prima pagina del Gazzettino di Padova di oggi campeggia a caratteri cubitali il titolo “Covid, la rianimazione è al limite“. Caspita, c’è di che allarmarsi. Leggendo l’articolo di Fais, in terapia intensiva all’ospedale di Padova ci sarebbero ben 13 posti occupati su 18 disponibili… Ma come, solo 18 posti in terapia intensiva in tutta Padova?!? Vabbè, andiamo avanti e torniamo ai numeri. Siamo andati a vedere sul sito dell’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) che monitora in tempo reale le terapie intensive. Risulta che in Veneto l’occupazione delle terapie intensive è del 5%. Dato che i posti letto disponibili in tutto il Veneto sono 825, i posti occupati dovrebbero dunque essere 41 in tutto il Veneto. Peccato per Padova, dove si concentrano un terzo di tutti i ricoverati del Veneto… Ma cari colleghi del Gazzettino, non vi pare un po’ eccessivo usare titoli del genere, che creano allarme e ansia nel pubblico che vi legge? A quale pro? Dovete convincere i no vax a sottoporsi alla siringa salvifica?

https://www.agenas.gov.it/covid19/web/index.php