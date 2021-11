Comunicato stampa: a Padova il green public procurement torna protagonista con il Forum Compraverde Padova

Il Comune torna a trattare il tema degli acquisti verdi, promuovendo il Forum Compraverde Padova, importante sessione territoriale del Forum nazionale Compraverde Buygreen – Stati Generali degli Acquisti Verdi.

L’evento, organizzato in collaborazione con il Coordinamento Agende 21 Locali Italiane e la Fondazione Ecosistemi, si svolgerà in Sala Paladin di Palazzo Moroni e trasmesso online per dare la possibilità a tutti di seguirne i lavori.

Due le sessioni previste, durante le quali saranno affrontati temi di grande attualità in linea con le nuove prospettive del Recovery Plan, del Pnrr – Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Fondo per una Transizione giusta, strumenti di programmazione idonei a modellare una crescita sostenibile e uno sviluppo ecocompatibile in un orizzonte temporale di medio periodo.

In particolare, la mattinata sarà dedicata al convegno “I nuovi orientamenti ambientali e sociali del servizio per la gestione dei rifiuti”, nel quale si farà il punto sui modelli più innovativi per la gestione sostenibile dei rifiuti.

Al convegno parteciperanno l’assessora all’ambiente del Comune di Padova Chiara Gallani, la dirigente del Settore Ambiente Laura Salvatore, la prorettrice alla Sostenibilità dell’Università degli Studi di Padova Francesca Da Porto, la docente di Business Manager Eleonora Di Maria, la dirigente agli Acquisti e Affari Generali della Regione Veneto Giulia Tambato, la presidente del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane Miriam Cominelli, il presidente di Retiambiente Daniele Fortini, la Responsabile degli Acquisti Verdi della Regione Veneto Eva Zane.

Nel pomeriggio, invece, dalle 14:00 alle 17:30 sarà la volta della sessione “Risparmio ed efficienza energetica: soluzioni per il pubblico e il privato”, una riflessione collettiva, promossa nell’ambito del progetto Horizon 2020 “PadovaFit Expanded”, sulla riqualificazione energetica in ambito edilizio, la gestione sostenibile dei cantieri e l’applicazione del Cam Edilizia nonché sulla necessità di diffondere una capillare informazione sulle opportunità offerte dagli incentivi nazionali per gli interventi di questo genere, in grado di migliorare in maniera significativa il risparmio energetico degli edifici con considerevoli impatti positivi sull’ambiente. Alla sessione partecipano Chiara Gallani (assessora all’Ambiente e al Verde del Comune di Padova), Daniela Luise (project Manager progetto PadovaFit Expanded), Giovanni Vicentini (ufficio Informambiente), Riccardo Schvarcz (presidente dell’Ordine degli ingegneri di Padova), Marco Caffi (direttore Green Building Council Italia), Livio de Chicchis (analista energetico), Luigi Marangon (Infocamere Scpa), Roberto Righetto (presidente dell’Ordine degli architetti di Padova), Michele De Carli (docente UniPd), Dana Vocino (Fondazione Ecosistemi).

Per assistere alle sessioni online tutte le informazioni utili sono alla pagina www.adescoop.it/forumcompraverdepadova.

Dichiarazione di Chiara Gallani, assessora all’ambiente e al verde: “Padova si conferma una città molto attenta al tema degli acquisti verdi. Dopo i tanti premi e riconoscimenti ottenuti negli ultimi anni, il nostro intento è migliorare ancora di più le nostre conoscenze in merito, diffondendo la cultura degli acquisti verdi da parte delle amministrazioni pubbliche in collaborazione con le aziende. Per farlo pensiamo sia molto utile creare momenti di incontro come questo in cui si mettono in comune e si valorizzano le esperienze di diversi soggetti, impegnati allo stesso modo nello sviluppo di un settore fondamentale per orientare l’intero mercato verso uno standard di qualità e sostenibilità ambientale, sociale ed economica”.

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)