Turno di riposo in casa Kioene

La squadra di Cuttini rifiata alla quinta giornata di Superlega, da lunedì di nuovo al lavoro per preparare la sfida di sabato contro Taranto.

L’impresa di Trento ha dato ulteriore gas ai bianconeri, che però questo turno non scenderanno in campo in campionato vista la giornata di riposo prevista da calendario. Lunedì si inizierà a preparare un altro delicato scontro salvezza: Gioiella Prisma Taranto – Kioene Padova si giocherà sabato 13 novembre alle 18 (diretta su VolleyballWorld e RaiSport ch 58).

“CON LA TESTA SEMPRE DENTRO LA PARTITA”. A margine del match con Trento, Mattia Bottolo aveva affermato quando fosse fondamentale l’atteggiamento mentale della squadra: “Abbiamo fatto 3-2 con Ravenna e pur soffrendo per alcuni tratti della partita siamo riusciti a portarla a casa. A Trento è andata allo stesso modo, quindi la cosa più importante è che siamo sempre stati lì con la testa. Dobbiamo continuare così e preparare al massimo la trasferta di Taranto”.

IL 21 NOVEMBRE SI TORNA ALLA KIOENE ARENA. Domenica 21 novembre i bianconeri saranno di nuovo in scena tra le mura amiche. A fare visita a Padova sarà la Gas Sales Bluenergy Piacenza, fin qui protagonista di un avvio di campionato esaltante: nell’ultimo turno di campionato ha infatti agganciato in vetta alla classifica Trento e Monza con 10 punti. Si giocherà alle 20.30 (diretta su VolleyballWorld). I biglietti per assistere alla sfida sono già disponibili e acquistabili esclusivamente online, per ulteriori informazioni visitare la pagina dedicata http://pallavolopadova.com/biglietti/.

TANTA KIOENE NELLA QUARTA PUNTATA DI “WI-FIPAV”. La quarta puntata dello speciale “Wi-Fipav” avrà come tema centrale quello dei palleggiatori. Ospiti di Massimo Salmaso saranno gli ex campioni del mondo Marco Meoni e Paolo Tofoli, il palleggiatore della Kioene Padova Jan Zimmermann e quello della Sir Safety Conad Perugia Dragan Travica (a Padova dal 2017 al 2020). La trasmissione sarà visibile in diretta mercoledì 10 novembre a partire dalle 19.30 sulle pagine Facebook di Fipav Padova e Kioene Padova e sul canale YouTube di Fipav Padova.

(FOTO: Trabalza)

Francesco Munari

Ufficio stampa Kioene Padova

(Pallavolo Padova)