DOMANI A MONTICHIARI BS LA FIERA ZOOTECNICA. COLDIRETTI: GIOVANI DALLE SCUOLE ALLE STALLE: ALLEVATORI, MANISCALCHI E “STYLIST” MESTIERI CHE ESALTANO IL BENESSERE ANIMALE

Domani, venerdì 5 Novembre 2021, alle ore 10.00

Centro Fiera Montichiari

Via Brescia 129 – Montichiari (Bs)

COLDIRETTI: GIOVANI DALLE SCUOLE ALLE STALLE. ALLEVATORI, MANISCALCHI E “STYLIST”, MESTIERI CHE ESALTANO IL BENESSERE ANIMALE

Toelettatore professionista, la nuova frontiera occupazionale che esalta ancora di più i già elevati standard di benessere animale negli allevamenti italiani. Una figura professionale – spiega Coldiretti Veneto – dettata dalla passione dei giovani nelle stalle dove oltre all’allevamento di capi si provvede anche alla cura di equini, bovini e ovini pensando anche alla loro bellezza. Il ritorno di fiere e rassegne zootecniche mettono in evidenza un mestiere praticato dagli under 30 attraverso scuole di formazione, corsi di aggiornamento ma anche in maniera autodidatta grazie agli insegnamenti trasmessi da intere generazioni. Un esempio di questa abilità è in programma DOMANI 5 novembre dalle ore 10.00 per l’apertura della Fiera agricola e Zootecnica di Montichiari, in via Brescia 129 a Montichiari, la più importante manifestazione italiana a livello internazionale dedicata all’allevamento, con oltre 47mila metri quadri espositivi dove gli agricoltori da tutte le regioni porteranno i migliori esemplari delle più diverse razze ancora presenti in Italia.

A far belle le mucche ci saranno 34 giovani “stylist” provenienti da tutta Europa, impegnati nella preparazione delle vacche sottoposte alla votazione dei giudici che valuteranno le forme, il portamento ma anche la pettinatura e la brillantezza dei colori. Sarà valutato il make up migliore in lizza per “Miss Fattoria”, con i diversi esemplari che si sfideranno sul red carpet sottoponendosi a un vero e proprio maquillage con spazzole, phon, lacca, rasoi e “manicure”. Un’occasione unica per conoscere il grande patrimonio di biodiversità presente nelle campagne – commenta Coldiretti. Nell’ambito dell’iniziativa verrà presentato il rapporto Coldiretti su “Il lavoro post Covid: i giovani dalle scuole alle stalle”

La Fiera agricola e Zootecnica di Montichiari si svolgerà dal 5 al 7 novembre e ospiterà, per la prima volta in assoluto, la 69a Mostra Nazionale del Bovino da latte Frisona e Jersey italiana promossa da Anafibj e Coldiretti che ha organizzato tavole rotonde e convegni per l’appuntamento che saranno trasmessi anche in diretta streaming sul sito www.coldiretti.it, oltre che un’area dedicata all’agricoltura 4.0 con simulatori di guida di trattori e visori di realtà virtuale dedicati alle filiere del latte, del miele e delle uova.

Venerdì 5 novembre alle ore 14.30 si inizia con la tavola rotonda sul tema “Innovazione, ricerca e formazione per un’agricoltura sempre più green”. Saranno presenti Ettore Prandini (Presidente Coldiretti), Mariastella Gelmini (Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie), Fabrizio Sala (Assessore Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione Regione Lombardia), Catia Bastioli (Ad Novamont), Mario Pezzotti, direttore del Centro Ricerca e Innovazione Fondazione Edmund Mach di San Michele all’Adige (Tn). Modera Antonio Boschetti direttore dell’Informatore Agrario.

Sabato 6 novembre si parlerà de “Il futuro delle stalle italiane nelle sfide europee: tra nuova Pac e strategia Farm to fork”. Appuntamento alle ore 11 in Sala Pedini. Dopo i saluti introduttivi di Fortunato Trezzi, presidente Anafibj, e Paolo Voltini, presidente Coldiretti Lombardia, sono attesi gli interventi di Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche Agricole e Forestali, Ettore Prandini, presidente Coldiretti, Attilio Fontana, Presidente Regione Lombardia (da confermare), Fabio Rolfi, assessore Agricoltura, Alimentazione, Sistemi Verdi della Regione Lombardia, e Paolo De Castro, Europarlamentare. A moderare l’incontro, Fabio Tamburini, Direttore Sole 24 Ore.

Transizione 4.0, innovazione tecnologica, scambi economici e autosufficienza alimentare, accordi di filiera saranno poi al centro dell’appuntamento “La ripresa del Paese sulle rotte del cibo italiano”, in programma sabato 6 novembre alle 14.30 in Sala Pedini, dove interverranno Ettore Prandini, presidente Coldiretti Guido Guidesi, assessore Sviluppo economico della Regione Lombardia, Luigi Scordamaglia, consigliere delegato Filiera Italia, e Gianpiero Calzolari, presidente Granarolo. Modera l’incontro, Maurizio Belpietro, direttore de La Verità.

(Coldiretti Padova)