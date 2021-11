Comunicato stampa: celebrazioni del 4 novembre a Padova

Ritorna il tradizionale appuntamento con la commemorazione del 4 novembre, “Giorno dell’Unità nazionale” e “Giornata delle Forze armate”, che si svolgerà anche quest’anno in forma ridotta, alla sola presenza delle principali autorità civili e militari, a causa dell’attuale stato emergenziale.

La cerimonia, cui saranno presenti il Sindaco, il Prefetto e il Presidente della Provincia , inizierà ufficialmente a Villa Giusti, la sede dove furono condotte le trattative per la stipulazione dell’Armistizio tra il Regno d’Italia e l’Impero Austro-ungarico, con il quale terminava in Italia la Prima Guerra Mondiale, consentendo agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste e portare a compimento il processo di unificazione nazionale iniziato in epoca risorgimentale.

Con l’apertura della cerimonia prevista per le ore 10:00 davanti a Palazzo Moroni, saranno resi gli onori dello Stendardo del reggimento “Lancieri di Novara”.

Seguirà la deposizione di una corona di alloro per onorare i sacrifici dei soldati caduti a difesa della patria il 4 novembre 1921, in presenza delle autorità civili e del Comandante delle Forze Operative Nord di Padova, Generale di Corpo d’Armata Roberto Perretti. Dopo l’alzabandiera e l’accensione della lampada votiva dei decorati al valor militare, a cura dell’Istituto del Nastro Azzurro, saranno consegnate la Croce d’Oro al Merito dell’Esercito allo Stendardo del reggimento “Lancieri di Novara” e quella di Bronzo al Merito dell’Esercito al generale di Divisione, in riserva, Cesare Marinelli.

Il Comandante delle Forze Operative Nord, Generale di Corpo d’Armata Roberto Perretti, nel suo intervento ha ricordato il 4 novembre come la celebrazione della triplice ricorrenza: il giorno dell’unità nazionale, la festa delle Forze Armate e il Centenario della traslazione da Aquileia a Roma della salma del Milite Ignoto.

Esattamente 100 anni fa, l’eroe senza nome veniva tumulato all’altare della patria, terminando quel viaggio che, come ha detto il Ministro della difesa, “E’ stato un percorso di grande unificazione del Paese”.

Se oggi possiamo essere qui, è anche grazie a tutti gli italiani in uniforme che hanno fatto il proprio dovere con prontezza e professionalità. Ne è testimonianza l’onorificenza consegnata oggi al reggimento “Lancieri di Novara”, che con il suo operato, caratterizzato da assoluta abnegazione e incondizionato spirito di sacrificio, ha contribuito a soddisfare le imprescindibili esigenze di sicurezza sia in patria, sia all’estero, nel corso delle complesse missioni a sostegno della pace.

Il programma delle cerimonia di domani giovedì 4 novembre:

ore 9:00 – Villa Giusti, via Armistizio, 277/a

ore 10:00 – via VIII Febbraio, di fronte a Palazzo Moroni

Cerimonia militare interforze e raduno dei partecipanti rassegna ai reparti schierati onori ai Caduti consegna della Croce d’Oro al Merito dell’Esercito allo Stendardo del reggimento Lancieri di Novara interventi delle Autorità accompagnamento musicale a cura della Fanfara della Brigata Pozzuolo del Friuli

ore 11:30 – Palazzo della Ragione

Il Prefetto di Padova consegna le Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)