I MERCATI DI CAMPAGNA AMICA DI COLDIRETTI VENETO CELEBRANO LA ZUCCA. FINE SETTIMANA ALL’INSEGNA DELLA TRADIZIONE CONTADINA

Zucche di ogni genere in mostra domani, SABATO 30 OTTOBRE in tutti i mercati di Campagna Amica di Coldiretti Veneto. I produttori agricoli animeranno gli spazi organizzati della spesa a kmzero con gare di intaglio e decori per coinvolgere i consumatori grandi e piccini nella tradizione rurale che vede nell’ortaggio principe della stagione autunnale un vero e proprio protagonista di storia e leggende contadine.

Delica, Marina, Violina, Hokkaido, Mantovana, Vanity, Reddy, Moscata di Provenza sono le tipologie edibili presenti insieme alla Aspen con la quale si fanno gli allestimenti in questo periodo. Anche la versione speciale della Luffa che può essere usata come spugna naturale. Non mancheranno le creme spalmabili, le mostarde e altri prodotti fatti con la zucca come ingrediente esclusivo. L’invito è rivolto a tutti i cittadini per conoscere gli usi e costumi locali, preludio della notte delle streghe che dal Nord America ha contagiato anche l’Europa.