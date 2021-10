PREZZI: COLDIRETTI, TAVOLO DI FILIERA PER IL RISO MADE IN ITALY. SULLA PRODUZIONE VENETA IL PESO DELL’AUMENTO DEI COSTI DI CARBURANTI E MEZZI TECNICI

PREZZI: COLDIRETTI, CROLLA DEL 25% RACCOLTO RISO MADE IN ITALY

Sulla produzione veneta il peso dell’aumento dei costi: serve tavolo di filiera

28 ottobre 2021 – Il clima avverso influenza la produzione di riso in Veneto e l’ aumento dei costi dei carburanti e mezzi tecnici condiziona il reddito dei risicoltori. E’ questo il primo bilancio di Coldiretti in merito ad un prodotto che a livello regionale si connota come fortemente identitario e di qualità. Coltivato su una superficie di 3.250 ettari concentrati soprattutto nelle province di Verona e Rovigo, il riso rappresenta un legame stretto tra produttore e consumatore. Nel veronese Vialone Nano Igp è prodotto in 24 comuni e nel Polesine c’è l’altra varietà blasonata del Delta del Po. Non mancano i chicchi di nicchia, presidiati dai sigilli di Campagna Amica come quelli vicentini di Grumolo delle Abbadesse confezionati secondo la tradizione locale. Una realtà particolare quella veneta con una produzione finale stimata in circa 18.300 tonnellate che consolida la storia della cucina contadina dove il risotto rimane il piatto delle feste, il primo delle cerimonie e dei riti famigliari.

La coltivazione in Italia ha risentito delle avversità atmosferiche, dell’andamento climatico poco favorevole, ma soprattutto della crescita esponenziale dei costi di produzione per effetto dei rincari nei prezzi dei carburanti e mezzi tecnici, fertilizzanti in primis.