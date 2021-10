Novembre PataVino 2019

Programma

La sesta edizione della Rassegna Novembre PataVino sarà, come consuetudine, un lungo viaggio tra musica, danza, teatro, letteratura, arte, fotografia, sport, enogastronomia con incontri, spettacoli, mostre, degustazioni e serate gourmet che avranno come denominatore comune il vino di eccellenza del nostro territorio in tutte le sue declinazioni, grazie al coinvolgimento di oltre 30 cantine dei Colli Euganei selezionate tra le aziende vitivinicole di maggior prestigio e di altre realtà molto amate dai padovani per i loro prodotti: dai panettoni della Pasticceria Giotto ai gelati della Gelateria La Romana, dai prodotti alimentari a Km0 del Sotto il Salone e di Coldiretti alle praline dei maestri cioccolatieri Art&Ciocc.

In programma oltre 50 appuntamenti che ospiteranno alcune grandi personalità artistiche e al tempo stesso offriranno un palcoscenico alle numerose produzioni culturali padovane, offrendo una vetrina alle numerose eccellenze padovane e dando ai cittadini e ai turisti la possibilità di frequentare i luoghi più caratteristici della città con momenti di incontro e convivialità.

Dopo il successo crescente delle scorse edizioni – 65 eventi culturali, più di 500 artisti coinvolti, oltre 25.000 presenze nel 2018 – la rassegna, ideata dall’associazione culturale Veneto Suoni e Sapori e promossa da Comune di Padova Assessorato alla Cultura e Assessorato alle Attività Produttive e Commercio, torna anche quest’anno con un ricco programma frutto di una sinergia che vedrà protagonisti enti pubblici, istituzioni, commercianti, aziende, associazioni culturali, artisti e produttori che parteciperanno alle iniziative in una logica di rete che abbraccerà la città patavina per promuovere al meglio il territorio e le sue numerose eccellenze.

Novembre PataVino prende il via ufficialmente sabato 2 novembre alle 21 con l’imperdibile concerto Incanti e Maestrie Barocche che vedrà esibirsi nella splendida Sala Carmeli l’Orchestra Barocca San Marco del Friuli Venezia Giulia, diretta dal M° Diego Cal, vero e prezioso gioiello del panorama nazionale grazie all’uso di strumenti storici per l’interpretazione di composizioni barocche e classiche. Un’occasione unica per immergerci nei suoni e nelle note con un ensemble, tra i pochi in Italia, che utilizza strumenti storici proponendo i brani esattamente come i compositori dell’epoca li hanno pensati, immaginati, ascoltati, creati. Il concerto, ad ingresso gratuito su prenotazione, sarà seguito da una degustazione di vini.

Il programma proseguirà poi fino a sabato 7 dicembre con cadenza quasi giornaliera proponendo oltre 50 appuntamenti dislocati tra il centro storico, i quartieri e il territorio provinciale.

Novità di questa edizione la divisione degli eventi in 4 format: Spettacoli (con artisti importanti del panorama nazionale e locale), Incontri (con presentazioni di libri, conferenze e laboratori), Boutique (con eventi culturali in negozi e spazi aziendali) e Bistrot (con cene gourmet, degustazioni e piccoli intrattenimenti in enoteche e ristoranti).

Le periferie e i quartieri saranno protagonisti con eventi speciali in teatri, cinema, negozi e ristoranti spaziando dall’Arcella a Chiesanuova, dal quartiere Forcellini alla Zona Industriale fino a toccare alcuni comuni della cintura urbana.

Grande spazio sarà dato anche agli eventi di carattere didattico e sociale, con particolare attenzione ai bambini e ai giovani grazie alla partnership con Gioco e Benessere in Pediatria dell’Ospedale di Padova, Alice per i DCA, Progetto Giovani e con il Centro Servizio per il Volontariato che inserirà nel Novembre PataVino due spettacoli teatrali e la cerimonia di consegna del Premio Nazionale Gattamelata (6 dicembre, Sala della Gran Guardia).

Verrà inoltre presentata l’iniziativa Cantanatale 2019 in una serata di gala il 3 dicembre al Centro Culturale San Gaetano.

Un omaggio, infine, sarà fatto anche allo sport padovano con la proiezione in prima assoluta del docufilm Monster Frozen sull’incredibile impresa in Siberia dell’ultrarunner Paolo Venturini (Multisala MPX, 5 dicembre).

Ampia copertura della manifestazione sarà garantita sia dai media partner Radio Cafè e Radio Stereo Città sia dal Fotoclub di Padova che come sempre seguirà tutti gli eventi con i propri fotografi immortalando i momenti salienti.

Informazioni e prenotazioni

tel. 3421486878

[email protected]

www.suonipatavini.it

#novembrepatavino2019

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)