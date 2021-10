Petrarca Rugby: SABATO PETRARCA vs FIAMME ORO, CALCIO D’INIZIO ALLE 15

Il Petrarca torna in campo allo stadio Plebiscito per la quinta giornata di andata del Peroni TOP10. Avversario di turno le Fiamme Oro, calcio d’inizio alle 15 (e non alle 16) per la richiesta di anticipo della squadra ospite. Arbitro Gianluca Gnecchi di Brescia, assistenti Trentin di Lecco e Favaro di Venezia, quarto uomo Cilione di Reggio Calabria.

Ricordiamo che allo stadio non è consentito l’accesso ai cani ed è vietato fumare.

“Come sempre vogliamo fare un ulteriore passo in avanti”, spiega il tecnico bianconero Andrea Marcato. “Affrontiamo le Fiamme Oro, che sono una squadra dalla struttura professionistica, e che può contare su uno staff di primissimo livello. Una compagine estremamente solida e fisica. Per fare un passo in più dobbiamo ritrovare la disciplina della scorsa stagione, infatti non siamo soddisfatti del numero di calci di punizione subiti finora. Questo ci permetterebbe di non dare a Menniti Ippolito la possibilità di segnare o di portare la squadra nei nostri 22 usando il piede. Le Fiamme Oro si affidano ai drive e alla fisicità di Cornelli, Zago e Forcucci tra gli altri. Vogliamo far bene davanti al nostro pubblico e chiudere al meglio questa prima parte di campionato. Poi speriamo di usare la sosta della prossima settimana per recuperare qualche infortunato”.

Sarà possibile acquistare i biglietti al botteghino dello stadio Plebiscito il giorno della partita.

Ricordiamo che, nel rispetto delle norme anti Covid, per entrare allo stadio Plebiscito è necessario per tutti (compresi i minori di 18 anni) esibire il Green Pass e l’autocertificazione, e sottoporsi alla misurazione della temperatura. L’autocertificazione può essere scaricata a questo link nel sito del club. Si suggerisce inoltre di arrivare con l’autocertificazione già compilata per accelerare le operazioni di ingresso allo stadio.

La formazione annunciata del Petrarca: Lyle; Esposito, De Sanctis, Broggin, Schiabel; Zini, Panunzi; Trotta (cap.), Ghigo, Makelara; Canali, Galetto; Pavesi, Cugini, Spagnolo. A disp.: Franceschetto, Carnio, Hasa, Michieletto, Goldin, Citton, Ferrarin, Faiva

DOVE GIOCANO I PETRARCHINI

Ricordiamo gli impegni delle squadre petrarchine nel fine settimana.

La serie A, che domenica scorsa in campo ha pareggiato con il Verona per 23 a 23, ha ricevuto in settimana il provvedimento del Giudice Sportivo che ha dato partita persa al Petrarca. Domenica 24 ottobre se la vedrà in trasferta con il Valpolicella (ore 15.30). La Under 19 giocherà alle 11 a Feltre, mentre le due squadre Under 17 saranno entrambe impegnate in casa, al “Centro Geremia”. Una alle 10 con Verona, l’altra alle 11.30 con il Benetton/2. Il minirugby, infine, parteciperà al raggruppamento Under 7, Under 9, Under 11 e Under 13 a Favaro Veneto (VE).

