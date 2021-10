Re/Max cerca 135 responsabili sviluppo d’agenzia

Re/Max Italia cresce e crescono di pari passo le opportunità professionali offerte dal gruppo immobiliare in franchising che quest’anno festeggia il 25esimo anniversario d’attività. Re/Max, infatti, ricerca in tutta Italia 135 Responsabili sviluppo d’agenzia ai quali sarà affidato il compito di gestire tutte le attività di espansione delle singole agenzie. In particolare, i Responsabili sviluppo d’agenzia dovranno occuparsi della ricerca e della selezione di nuovi agenti, organizzando eventi di reclutamento e formazione. Inoltre, sarà loro compito ideare, programmare e gestire le attività di comunicazione a livello locale.

In dettaglio le posizioni aperte nelle singole regioni/città: 20 a Roma città; 5 nel Lazio; 20 in Lombardia; 15 in Piemonte; 5 nelle Marche; 1 in Umbria; 5 in Liguria; 4 in Sardegna; 5 in Toscana; 8 in Sicilia; 6 in Campania; 3 in Friuli-Venezia Giulia; 2 in Trentino-Alto Adige; 4 in Veneto; 2 in Abruzzo; 1 in Basilicata; 1 in Calabria; 1 in Molise; 2 in Puglia; 5 in Emilia-Romagna.



I candidati ideali dovranno aver maturato esperienza in ambito commerciale e di vendita, nel marketing e nella comunicazione aziendale, oppure nel campo delle Risorse Umane, occupandosi preferibilmente della ricerca di personale per il settore dei servizi o dell’intermediazione immobiliare. Tra i requisiti richiesti il diploma di laurea triennale o specialistica, la predisposizione al lavoro per obiettivi, ma anche abilità negoziale, orientamento ai risultati, forte motivazione, nonché ottime doti relazionali ed organizzative. Indispensabile la predisposizione all’utilizzo di programmi di grafica e la conoscenza dei principali social media.

La retribuzione prevede una quota fissa a cui si aggiungeranno incentivi basati sul raggiungimento dei risultati. È possibile candidarsi compilando direttamente il form dedicato sul sito Re/Max al link contenuto nella sezione ‘Entra in Re/Max’ in cui sono consultabili tutte le posizioni aperte per lavorare nel Gruppo.

Forte di un fatturato aggregato semestrale in aumento del 41%, Re/Max punta ad ampliare ulteriormente il proprio network, che conta ad oggi oltre 450 agenzie e più di 4.600 agenti operativi in 20 Regioni.

“Abbiamo un piano di sviluppo ambizioso e ricerchiamo persone che desiderano essere protagoniste della nostra crescita”, spiega Dario Castiglia, ceo & founder di RE/MAX Italia. “Da sempre Re/Max offre un ambiente lavorativo fortemente meritocratico, attento alle potenzialità e ai bisogni degli individui, in un contesto internazionale e improntato a processi di formazione continua”, conclude Castiglia.

(Adnkronos – Lavoro)