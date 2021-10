Este: “Tu chiamale se vuoi…influenze” – domenica 24 ottobre

Home Notizie “Tu chiamale se vuoi…influenze” – domenica 24 ottobre

Domenica 24 ottobre 2021 alle ore 16.30 si apre la Stagione di Prosa 2021/22 del Teatro dei Filodrammatici, con la commedia “Tu chiamale se vuoi…influenze” di Fulvio Ervas, messa in scena dalla Compagnia Il Satiro Teatro di Paese (TV) e da Gigi Mardegan, con regia di Nora Fuser.

Lo spettacolo fa parte anche della rassegna Scene d’Este 2021 creata dal Comune di Este per RetEventi 2021, sostenuta da Provincia di Padova e Regione del Veneto, quale capofila con il Comune di Carceri, la Parrocchia di Carceri e la Compagnia Teatro Veneto “Città di Este”, referente operativo.



Nei mesi di chiusura per il Covid, tra una lezione a distanza e la cura dell’orto, l’autore Fulvio Ervas ha scritto la storia di un uomo che ha vissuto il tempo di tre influenze: l’Asiatica del 1957, la Hong Kong del 1969 e il Coronavirus del 2020: “Mio nonno ha vissuto due guerre mondiali e due epidemie influenzali. Mio padre una guerra mondiale e tre epidemie influenzali. Io solo tre epidemie influenzali: l’asiatica del 1957; la Hong Kong del 1969 e il Covid del 2019. Dovrei concluderne che alla mia generazione è andata meglio che a quelle precedenti, che forse, sia pure su tempi lunghi, il mondo cammina e non sono tutte, o dappertutto, cose tremende. Ma sono, comunque, eventi a cui prestare attenzione. Per questo ho scritto una commedia sul nostro rapporto con le epidemie influenzali. Perché sono uno specchio in cui rifletterci e perché riflettere permette, sempre, di agire meglio. E di gestire le paure, di capire i rischi effettivi. Naturalmente ho usato l’ironia. Ho cercato di promuovere il sorriso, se non come vaccino, almeno come vitamina per la mente e l’anima”.

E’ vivamente consigliato l’acquisto dei biglietti in prevendita presso il botteghino del Teatro nella settimana precedente ogni spettacolo in programma, il mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00; e il sabato dalle 9.30 alle 12.30.

E’ possibile comunque la prenotazione telefonica al numero 3389772080, disponibile nei giorni feriali e in orari d’ufficio (con ritiro del biglietto entro 30′ prima della rappresentazione, pena la scadenza della prelazione, con assegnazione dei posti ai richiedenti al botteghino).

Per informazioni: 3487221972 – [email protected] – www.teatrovenetoeste.it

(Comune di Este)