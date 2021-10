‘IllusiOcean’, Leone (Direttore Focus): “Un modo originale e divertente per diffondere conoscenza”

Milano, 13 ott. Professionisti nel campo della divulgazione scientifica per adulti e ragazzi, Focus e Focus Jr sono partner dell’Università di Milano – Bicocca nella realizzazione della mostra interattiva dedicata alla tutela degli oceani ‘IllusiOcean, il mare che non ti aspetti’, inaugurata oggi presso la Galleria della Scienza dell’Ateneo.

Il direttore della testata di Mondadori, Raffaele Leone, racconta così la nascita della partnership con l’Università meneghina: “La collaborazione tra Focus e l’Università di Milano-Bicocca è stata naturale, così come immediata è stata l’intesa con il professor Paolo Galli – spiega Leone – Entrambe le realtà si occupano infatti di conoscenza e di divulgazione scientifica, due elementi imprescindibili affinché le nuove generazioni abbiano gli strumenti per far crescere in loro la consapevolezza del ruolo cruciale che giochiamo nella tutela del pianeta – sottolinea il direttore di Focus – La mostra si occupa di ambiente in un modo originale, divertente e suggestivo. La visita guidata della mostra è disponibile anche in digitale: le parole di una nostra giornalista guideranno lo spettatore attraverso le tre aree tematiche dell’esposizione, così da renderla fruibile anche da remoto”.

(Adnkronos)