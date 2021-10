Conferenza stampa: TEDxPadova 2021

Giovedì 7 ottobre 2021 ore 11:00 nella Sala Giunta del Comune di Padova

Conferenza di presentazione del TEDxPadova 2021, ottava edizione. Ciclo di conferenze dedicata al tema “N-YOU”: Affrontare nuove sfide, andare su terreni mai calpestati, innovare, avviare nuovi percorsi, ma anche rinnovarsi, attraverso la capacità di rimettersi in discussione e diventare così una “nuova versione di noi stessi”. N-YOU, neologismo ideato per questa edizione, si ispira a Socrate “Il segreto del cambiamento non è nel combattere il vecchio ma nel costruire il nuovo”.

Intervengono:

Sergio Giordani, sindaco della Città di Padova

Carlo Pasqualetto, licensee TEDxPadova,

Fabrizio Dughiero, prorettore al trasferimento tecnologico ed ai rapporti con le imprese Università degli Studi di Padova

Edonella Bresci, event manager TEDxPadova

TEDxPadova Un progetto cominciato nel 2014 grazie alla volontà di un gruppo di giovani e che negli anni è cresciuto diventando sempre più ambizioso. Adesso, a distanza di 8 anni, TEDxPadova è diventata una delle realtà più consolidate del territorio padovano. TEDxPadova è ideato e promosso da 70 volontari, giovani e meno giovani con personalità e percorsi differenti, uniti in un unico obiettivo: condividere idee innovative per immaginare un futuro migliore. TEDxPadova è un luogo d’incontro per incoraggiare la condivisione di idee innovative e stimolare il potenziale umano della nostra città.

TED e TEDx

TED è un’organizzazione no-profit che nasce nel 1984 come conferenza sulla tecnologia, l’intrattenimento e il design. Oggi invece, le conferenze TED trattano una grande varietà di argomenti, dalla scienza, al business, alle tematiche globali, in più di 110 lingue. I TEDx sono eventi locali, organizzati in modo indipendente su licenza, che ne ripropongono la forma nel pieno rispetto del tessuto sociale e culturale che li accoglie. Oggi conta oltre 14.000 iniziative locali in oltre 165 paesi.

Tutte le info su speaker ed evento sul sito www.tedxpadova.org.

(Padovanet – rete civica del Comune di Padova)