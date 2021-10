Milano Wine Week 2021: tra forum e food pairing

Prosegue con grande partecipazione di operatori e wine lover la Milano Wine Week. Giovedì 7 ottobre in programma ci sono diversi eventi per gli addetti ai lavori, oltre a un nutrito calendario di appuntamenti dedicati ai wine lover. Evento istituzionale di punta della giornata è Shaping Wine Forum, l’appuntamento annuale dell’Osservatorio Wine Management delle SDA Bocconi con Milano Wine Week. Il forum è incentrato sul tema del cambiamento del mondo del vino e le strategie che le aziende prevedono di attuare per affrontare il futuro. In particolare si discute di temi di grande attualità come digitalizzazione, sostenibilità, nuovi trend di consumo del vino. Dalle 9.30 alle 16.15 presso l’Auditorium Ferrero – Bocconi SDA, ingresso su prenotazione al sito

Ha preso il via martedì 5 ottobre il nuovo format Segreti in tavola di Milano Wine Week 2021, che vede protagonisti i vini e i loro molteplici abbinamenti food, con il coinvolgimento di centinaia di ristoranti e locali di Milano. Una serie di eventi all’interno dell’Officina Design Caffè del Museo ADI Compasso d’Oro, fino al 10 ottobre, tra cui 6 incontri con chef, pasticceri e panettieri per prendere tutti per la gola. Vere e proprie conversazioni golose accompagnate da calici di vino, che avranno come tema portante un territorio, un ingrediente, una tecnica di cucina, per condurre i partecipanti alla scoperta dell’aspetto pratico e umano che si cela dietro ogni piatto o ricetta. Se mercoledi 6 ottobre protagonista è stato il pastry chef Massimo Pica che ha abbinato le sue creazioni a Asti DOCG, Giovedi 7 ottobre, alle 18, è il turno del panettiere Tommaso Cannata di Messina – il pane e la sua lavorazione, in abbinamento con i vini della Liguria. Venerdi 8 sarà protagonista lo chef Andrea Aprea in abbinamento con il Consorzio dei Vini dell’Oltrepò. Sabato 9 di scena la chef Viviana Varese del Ristorante Viva di Milano, in abbinamento con il Prosecco Doc. Domenica 10, ultimo atto, con lo chef Franco Favaretto del Ristorante BaccalàDivino di Mestre, in abbinamento con il Prosecco Doc.

